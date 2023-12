Selon une nouvelle étude, la détention d'hôpitaux par des fonds d'investissement privés a rendu les soins plus risqués pour les patients

L'étude approfondie, publiée mardi dans la revue JAMA, a examiné les taux de 10 événements indésirables graves associés aux soins médicaux dans 51 hôpitaux avant et après leur rachat par des sociétés de capital-investissement - un modèle de financement conçu pour faire gagner de l'argent aux investisseurs. Les chercheurs ont ensuite comparé ces résultats avec les taux des mêmes complications dans 259 hôpitaux qui n'appartenaient pas à des sociétés de capital-investissement.

Ces dernières années, les sociétés de capital-investissement ont acquis des pans enti ers du système de santé américain. Outre les hôpitaux, ces acquisitions concernent les maisons de repos, les systèmes de santé comportementale et les cabinets médicaux privés. Des recherches universitaires ont montré que la détention de capitaux privés est associée à des taux de mortalité plus élevés pour les patients des maisons de retraite et à une augmentation des coûts pour les contribuables. Au début du mois, la commission sénatoriale du budget a annoncé une enquête bipartite sur l'impact des achats de capitaux privés sur les établissements de santé.

Au total, les chercheurs ont analysé les résultats de près de 5 millions d'hospitalisations, qui étaient disponibles grâce aux données des demandes de remboursement de Medicare. Les chercheurs disposaient d'au moins trois ans de données pour chaque hôpital inclus dans l'analyse.

Nombre de ces complications sont qualifiées d '"événements jamais survenus", car il s'agit d'erreurs médicales évitables qui ne devraient jamais se produire dans le cadre de soins de routine, comme le fait de laisser un corps étranger dans le corps après une intervention chirurgicale, de ne pas faire correspondre correctement le groupe sanguin d'un patient, les chutes, les infections dans certains types de sites chirurgicaux ou à l'endroit où les médecins insèrent des cathéters ou des lignes centrales, les caillots sanguins après des opérations de remplacement d'articulations et les escarres.

Les chercheurs ont expliqué qu'ils avaient réalisé cette étude parce que, bien que certaines données aient montré les résultats économiques de l'achat d'hôpitaux par des sociétés de capital-investissement, tels que l'augmentation des taux de facturation, la façon dont ce modèle d'entreprise peut avoir un impact sur les soins aux patients n'a pas encore été bien comprise.

L'étude a révélé que les taux de complications nosocomiales ont augmenté de 25 % dans les hôpitaux rachetés par des sociétés de capital-investissement.

L'auteur de l'étude, le Dr Zirui Song, a déclaré que cette augmentation était due à une hausse de 27 % des chutes, qui ont tendance à se produire dans les étages généraux de l'hôpital, à une augmentation de 38 % des infections du cathéter central, qui sont associées aux soins en unité de soins intensifs, et à un doublement des taux d'infections du site chirurgical.

L'augmentation des infections des cathéters centraux s'est produite malgré le fait que les hôpitaux à capitaux privés ont inséré environ 16 % moins de cathéters centraux - des ports dans les grandes veines qui sont implantés chirurgicalement chez les patients qui ont besoin de médicaments, d'aliments ou de liquides par intraveineuse de façon régulière.

"Dans les trois couches de l'hôpital, des étages généraux aux salles d'opération en passant par les unités de soins intensifs, nous avons constaté un changement moyen assez frappant et préoccupant", a déclaré Song, professeur agrégé à la Harvard Medical School, dans un entretien avec les rédacteurs du JAMA.

En quoi, exactement, la propriété d'une société de capital-investissement pourrait-elle diminuer les soins aux patients ? Song explique qu'il n'est pas possible de répondre à cette question à partir des seules données relatives aux demandes de remboursement de Medicare, mais que des recherches antérieures ont montré que ce type d'acquisitions est souvent lié à des réductions de personnel et au remplacement des travailleurs les mieux payés, tels que les médecins et les infirmières, par des employés moins bien rémunérés.

"La réduction des effectifs est donc un mécanisme potentiel qui a au moins été documenté dans le contexte du capital-investissement", a déclaré M. Song.

On a également constaté une légère évolution de la démographie des patients dans les hôpitaux appartenant à des sociétés de capital-investissement au cours des années de l'étude. En général, ces hôpitaux ont eu tendance à traiter moins de patients éligibles à Medicare et Medicaid, signe que les patients ont des revenus plus faibles. Les hôpitaux à capitaux privés ont également commencé à admettre des patients un peu plus jeunes et étaient plus susceptibles de transférer des patients vers d'autres hôpitaux de soins aigus.

Enfin, a ajouté M. Song, il y a la prise de décision clinique, et l'acquisition par des sociétés de capital-investissement peut avoir un impact sur celle-ci.

"En moyenne, nous constatons que les cliniciens en première ligne prennent des décisions qui, au moins pour les bénéficiaires de Medicare, se traduisent par des différences dans les résultats cliniques", a-t-il déclaré.

M. Song estime qu'il convient d'approfondir les recherches sur la manière dont les considérations financières liées à la détention de capitaux privés peuvent influer sur la prise de décisions cliniques. Il espère que des études similaires seront menées pour d'autres types d'établissements de soins, tels que les cabinets médicaux, la télésanté et même les pratiques de santé comportementale.

