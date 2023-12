Selon une nouvelle étude des CDC, les visites aux urgences liées à l'asthme aux États-Unis ont été 17 % plus élevées que prévu pendant les incendies de forêt au Canada.

Selon une nouvelle étude publiée jeudi par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, les visites aux urgences pour cause d'asthme aux États-Unis ont été 17 % plus élevées que prévu lorsque la fumée des incendies de forêt s'est répandue.

D'avril à août, la fumée provenant des incendies de forêt au Canada a touché la plupart des régions voisines des États-Unis. Pendant cette période, des millions de personnes aux États-Unis ont été soumises à des alertes à la qualité de l'air alors que la fumée balayait le Midwest et la côte Est.

Les chercheurs de l'étude, issus du CDC et d'autres institutions américaines, ont analysé les données du National Syndromic Surveillance Program sur le nombre et le pourcentage de visites aux urgences liées à l'asthme qui ont eu lieu aux États-Unis les jours avec fumée de feu de forêt par rapport aux jours sans fumée de feu de forêt, entre le 30 avril et le 4 août.

Les journées avec fumée de feu de forêt étaient celles où les concentrations de particules - un mélange de particules solides et de gouttelettes liquides présentes dans l'air dont le diamètre est généralement inférieur ou égal à 2,5 micromètres - déclenchaient un indice de qualité de l'air de 101 ou plus, ce qui signifie que la qualité de l'air était considérée comme "malsaine" pour les personnes hypersensibles. L'indice de qualité de l'air est l'indice utilisé par l'Agence américaine de protection de l'environnement pour rendre compte de la qualité de l'air.

Les chercheurs ont constaté que les visites aux urgences liées à l'asthme étaient 17 % plus élevées que prévu pendant les 19 jours de données où la fumée des incendies de forêt s'est répandue aux États-Unis.

Lorsque les chercheurs ont analysé les données dans les différentes régions du pays, ils ont constaté que la région englobant le Delaware, le district de Columbia, le Maryland, la Pennsylvanie, la Virginie et la Virginie-Occidentale avait connu cinq jours de fumée d'incendie de forêt, soit le nombre total le plus élevé de toutes les régions.

Le New Jersey et l'État de New York, ainsi que certaines régions du Midwest (Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio et Wisconsin) ont connu au total quatre jours de fumée d'incendie de forêt.

Les chercheurs ont constaté que le New Jersey et l'État de New York ont connu la plus forte augmentation du nombre de visites aux urgences liées à l'asthme.

"Les changements dans les visites aux urgences liées à l'asthme pendant et après les périodes de fumée des feux de forêt peuvent être utilisés par les communicateurs de la santé publique, les cliniciens, les décideurs politiques et le public pour surveiller et réduire l'exposition à la fumée des feux de forêt pour les personnes souffrant d'asthme", ont écrit les chercheurs.

Du 1er au 14 juin, un total de 1.310 visites aux urgences liées à l'asthme ont été identifiées à New York, selon un article séparé, également publié jeudi par le CDC.

Dans cet article, des chercheurs du département de la santé de l'État de New York et des CDC ont constaté que, par rapport au nombre moyen de visites aux urgences entre le 1er et le 5 juin, les visites aux urgences liées à l'asthme le 7 juin ont augmenté de 81,9 % dans tout l'État.

"Les enfants et les personnes noires ou afro-américaines non hispaniques subissent de manière disproportionnée des exacerbations de l'asthme nécessitant des soins d'urgence ; les événements météorologiques extrêmes pourraient aggraver ces inégalités en matière de santé", écrivent les chercheurs dans leur article. "Il est essentiel que les réponses de santé publique donnent la priorité aux stratégies qui atteignent ces populations et promeuvent l'équité en matière de santé."

Au cours des derniers mois, les incendies de forêt au Canada et à Hawaï ont eu des répercussions importantes sur la santé.

Au début du mois, le secrétaire du ministère américain de la santé et des services sociaux, Xavier Becerra, a déclaré une urgence de santé publique pour l'État d'Hawaï afin de faire face aux conséquences des incendies de forêt sur la santé.

Recevez la lettre d'information hebdomadaire de CNN Health

Inscrivez-vous ici pour recevoir tous lesmardisThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptade l'équipe de CNN Health.

Une mauvaise qualité de l'air, comme celle qui est associée aux incendies de forêt, "cause des problèmes aux personnes souffrant d'asthme ou d'allergies presque immédiatement si elles se trouvent à l'extérieur pendant un certain temps", a déclaré en juin le Dr Aida Capo, pneumologue au Hackensack Meridian Palisades Medical Center, dans le New Jersey.

"Cet air est particulièrement dangereux pour les très jeunes enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Il est donc recommandé de ne pas passer de temps à l'extérieur", a-t-elle ajouté.

Pour les personnes souffrant d'asthme, d'allergies ou de problèmes cardiaques qui doivent sortir, "l'une des recommandations pour les asthmatiques est d'utiliser leur inhalateur de secours 15 minutes avant de sortir dans ce type de qualité d'air", a déclaré Mme Capo. "Si vous souffrez d'une maladie quelconque - qu'il s'agisse d'asthme, d'allergie ou de maladie cardiovasculaire - que vous êtes sous traitement, que vous avez un médecin et que vous utilisez vos médicaments, vous pouvez réduire le risque d'aggravation de la maladie dans ce type de qualité de l'air.

Jen Christensen, de CNN, a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com