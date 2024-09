Selon une étude récente, l'impact de la créativité sur le bien-être et le bonheur général dépasse celui du travail et de l'étude.

En pénétrant dans la demeure de ma grand-mère, j'observe ses doigts agiles qui tricotent avec rapidité des fils en motifs complexes, tandis que ses aiguilles produisent une série de mailles prolongées. À côté d'elle se trouve une pile imposante de couvertures, écharpes et ponchos tricotés, tous ornés de coloris vifs et de motifs soigneusement sélectionnés, réalisés en laine. Ces œuvres artisanales trouvent leur chemin dans les bras d'enfants dans les hôpitaux et les familles d'accueil.

Son activité favorite est l'artisanat. Elle est constamment impliquée dans divers domaines de la créativité, tels que le tricot, la coloration, l'art gratté ou récemment, son incursion dans l'art des gemmes. Ces activités artistiques lui procurent un niveau de satisfaction et de but qui transcende ses expériences professionnelles.

Elle a transmis son amour pour l'art et les métiers manuels au reste de notre famille. Ma mère a embrassé le théâtre en rejoignant des groupes locaux pendant sa période de nid vide et en apprenant la peinture à l'eau. Mon jeune parent partage une passion pour la captation de l'essence vibrante de la nature grâce à la photographie, tandis que mon oncle, affectueusement connu comme le jumeau de mon père et le mien, crée des histoires humoristiques avec des acteurs de voix pour son podcast comique. Mon frère et moi avons utilisé le chant comme moyen d'évasion pendant nos années universitaires, nous permettant de gérer nos charges de travail académiques exigeantes.

Nous croyons que ces entreprises artistiques ont eu un impact positif sur notre santé, et la recherche semble être d'accord. S'adonner à des activités créatives a été montré pour réduire les niveaux de cortisol, l'hormone de stress principale du corps.

Selon Dr. Helen Keyes, psychologue cognitive et directrice de l'École de psychologie et des sciences du sport à l'Université Anglia Ruskin, s'adonner à des activités créatives peut significativement améliorer le bien-être en offrant des espaces précieux pour l'expression de soi et l'accomplissement.

Dr. Keyes et ses collègues ont récemment mené une étude pour examiner comment les activités créatives influencent le bien-être global et pourraient potentiellement réduire les sentiments de solitude dans la vie quotidienne. Alors que les recherches antérieures ont indiqué que créer de l'art et des métiers manuels procure un soulagement thérapeutique pour les individus atteints de troubles mentaux, la population générale avait été largement ignorée.

Pour remédier à cela, les chercheurs ont examiné des participants de la population générale sans maladies diagnostiquées, en interrogeant sur la manière dont l'art et les métiers manuels pourraient contribuer au bien-être global et potentiellement soulager les sentiments de solitude. En utilisant des données d'un grand sondage national au Royaume-Uni entre 2019-2020, les chercheurs ont examiné le potentiel impact des activités créatives sur la satisfaction de vie, tout en tenant compte des variables qui influencent le bien-être, telles que le sexe, l'âge, les conditions de santé, le statut d'emploi et le statut socio-économique.

Plus de 37 % des répondants ont déclaré avoir pratiqué au moins une activité manuelle au cours de l'année précédente. L'étude a révélé une corrélation positive entre le bonheur, la satisfaction de vie et les sentiments personnels de vie worthwhile chez les participants qui se sont adonnés à des activités créatives. Cependant, les activités créatives n'ont pas réduit de manière significative l'anxiété ou les sentiments de solitude.

Alors que l'exploration des aspects sociaux des activités créatives nécessite des investigations supplémentaires, Dr. Frank Clark, psychiatre chez Prisma Health et poète, a mis en évidence les bienfaits globaux des activités artistiques sur la santé mentale : une augmentation de l'estime de soi, une réduction de l'anxiété et du stress, une amélioration de la communication et le développement de la créativité. Bien qu'il n'ait pas été impliqué dans l'étude, les réflexions de Dr. Clark soulignent l'importance d'embrasser les activités créatives pour le bien-être mental.

Les chercheurs ont suggéré que l'introduction d'activités artisanales dans les routines quotidiennes pourrait favoriser la santé publique, avec les gouvernements et les prestataires de soins de santé qui pourraient financer et promouvoir les activités manuelles pour des populations cibles dans le but de favoriser le bien-être mental et les initiatives de prévention de la santé.

Le fait de créer permet aux individus d'atteindre un sentiment d'accomplissement et d'expression de soi à travers le processus créatif. Dr. Keyes a noté que le sentiment de maîtrise de soi peut contribuer au bien-être global en permettant aux individus d'observer leur progression et de se réjouir de leurs créations.

Si vous vous sentez inspiré par vos capacités créatives, Dr. Clark suggère plusieurs stratégies pour aider à libérer votre artiste intérieur : restez ouvert d'esprit quant à votre potentiel de créativité, n'hésitez pas à essayer de nouvelles activités, recherchez des relations avec des individus qui sont créativement orientés et considérerez ce qui vous fascinait créativement en tant qu'enfant pour raviver l'intérêt.

Selon Dr. Clark, un moyen économique de s'adonner à la créativité est la coloration, souvent perçue comme une activité pour enfants. Cependant, il encourage les adultes à adopter les livres de coloriage et les nombreux bienfaits pour la santé qu'ils procurent, notamment le développement de liens sociaux, l'amélioration de la concentration et le développement de la créativité.

