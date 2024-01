Selon une étude, les troubles du sommeil chez les trentenaires et les quarantenaires sont liés au déclin cognitif dix ans plus tard

Au début des années 2000, les chercheurs ont suivi la qualité du sommeil de centaines de personnes au cours de deux visites d'une nuit à environ un an d'intervalle, en enregistrant un total de six nuits de sommeil par personne. La qualité du sommeil a été évaluée à l'aide d'un moniteur d'activité au poignet qui mesurait la quantité de sommeil et les périodes de mouvement pour mesurer la fragmentation du sommeil, c'est-à-dire les interruptions courtes et répétitives du sommeil. À ce stade de l'étude, les participants étaient âgés d'environ 40 ans en moyenne.

Plus de dix ans plus tard, entre 2015 et 2016, les chercheurs ont analysé les capacités cognitives de 526 des mêmes participants à l'aide d'entretiens standardisés et de tests de capacités cognitives, notamment la vitesse de traitement, les fonctions exécutives, la mémoire et la fluidité.

En moyenne, les participants à l'étude dormaient environ six heures par nuit, et environ un cinquième de leur temps de sommeil était perturbé. Dans l'ensemble, les personnes dont le sommeil était plus fragmenté ou qui passaient une plus grande partie de leur temps de sommeil à bouger étaient plus susceptibles d'obtenir de mauvais résultats cognitifs à tous les tests plus de dix ans plus tard.

Sur les 175 personnes dont le sommeil était le plus perturbé, 44 avaient des performances cognitives médiocres dix ans plus tard, contre 10 des 176 personnes dont le sommeil était le moins perturbé, selon l'étude.

Cette étude a été publiée mercredi dans Neurology, la revue médicale de l'Académie américaine de neurologie

Les personnes qui dormaient moins ou dont le sommeil était plus fragmenté étaient beaucoup plus susceptibles d'être des hommes, d'être noirs, d'avoir un IMC plus élevé et d'avoir des antécédents de dépression ou d'hypertension.

En raison de la petite taille de l'échantillon, les chercheurs n'ont pas été en mesure d'étudier pleinement les différences potentielles entre les races et les sexes. Mais après ajustement des facteurs de santé et d'autres données démographiques, les personnes dont le sommeil était le plus perturbé étaient deux fois plus susceptibles d'obtenir des résultats inférieurs à la moyenne aux tests cognitifs que les personnes dont le sommeil était le moins perturbé.

"Étant donné que les signes de la maladie d'Alzheimer commencent à s'accumuler dans le cerveau plusieurs décennies avant l'apparition des symptômes, il est essentiel de comprendre le lien entre le sommeil et la cognition à un stade précoce de la vie pour comprendre le rôle des problèmes de sommeil en tant que facteur de risque de la maladie", a déclaré dans un communiqué de presse l'auteur de l'étude, le Dr Yue Leng, professeur agrégé de psychiatrie à l'université de Californie, à San Francisco.

Tout au long de l'étude, les participants ont également été invités à tenir un journal du sommeil, à noter les heures de coucher et de lever et à évaluer leur propre qualité de sommeil. Cependant, les mesures objectives de la durée du sommeil et les évaluations subjectives de la qualité du sommeil n'ont pas été corrélées à la cognition au milieu de la vie.

"Nos résultats indiquent que c'est la qualité plutôt que la quantité de sommeil qui importe le plus pour la santé cognitive à l'âge mûr", a déclaré le professeur Leng.

Les gens sont censés dormir entre sept et dix heures par nuit, en fonction de leur âge. Mais un Américain sur trois ne dort pas assez, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

En outre, 50 à 70 millions d'Américains souffrent de troubles du sommeil tels que l'apnée du sommeil, l'insomnie et le syndrome des jambes sans repos, qui peuvent gâcher une bonne nuit de sommeil.

Les CDC parlent d'un "problème de santé publique", car un sommeil perturbé est associé à un risque plus élevé de diabète, d'accident vasculaire cérébral, de maladie cardiovasculaire et de démence.

Une étude datant de 2021 a révélé que les personnes qui déclaraient avoir régulièrement des difficultés à s'endormir présentaient un risque accru de démence de 49 %, tandis que celles qui se réveillaient souvent la nuit et avaient du mal à se rendormir présentaient un risque accru de démence de 39 %. Par ailleurs, une étude publiée en octobre a révélé que la perte chronique de sommeil à ondes lentes - la troisième phase du sommeil, au cours de laquelle l'organisme élimine du cerveau les substances indésirables ou potentiellement nocives - pouvait accroître le risque de démence.

"Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le lien entre les troubles du sommeil et la cognition à différents stades de la vie et pour déterminer s'il existe des périodes critiques de la vie au cours desquelles le sommeil est plus fortement associé à la cognition", a déclaré le professeur Leng. "Les études futures pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour la prévention de la maladie d'Alzheimer à un stade plus avancé de la vie.

Sandee LaMotte et Kristen Rogers, de CNN, ont contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com