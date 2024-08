Selon une étude, le nombre de décès par cancer chez les hommes dans le monde devrait augmenter de 93% d'ici 2050.

Pour l'étude, publiée dans le journal Cancer, des chercheurs d'Australie ont analysé les cas et les décès de 30 types différents de cancer dans 185 pays et territoires en 2022 pour faire des projections pour 2050.

L'étude prévoit que les cas de cancer chez les hommes augmenteront globalement de 10,3 millions en 2022 à 19 millions en 2050, soit une augmentation de 84 %. Les décès liés au cancer devraient passer de 5,4 millions en 2022 à 10,5 millions en 2050, soit une augmentation de 93 %. Les décès chez les hommes de 65 ans et plus sont prévus augmenter de 117 %.

Les pays à faible revenu et à espérance de vie plus faible devraient également connaître des augmentations plus importantes du nombre de décès liés au cancer chez les hommes. "Entre 2022 et 2050, en Afrique et en Méditerranée orientale, le nombre de cas incidents et de décès est prévu augmenter de 2,5 fois. En revanche, l'Europe devrait connaître une augmentation d'environ une moitié", ont écrit les chercheurs.

Les hommes sont déjà plus susceptibles de mourir du cancer que les femmes. Les hommes sont plus susceptibles de fumer et de boire de l'alcool, des comportements qui entraînent de nombreux cas de cancer, et sont plus susceptibles d'être exposés à des carcinogènes sur leur lieu de travail. Ils sont également moins susceptibles de participer à des programmes de dépistage.

Tout comme en 2022, le cancer du poumon est prévu être la principale cause de cancer et de décès liés au cancer chez les hommes en 2050. Les cancers prévus avoir les plus fortes augmentations chez les hommes d'ici 2050 sont le mésothéliome pour les cas et le cancer de la prostate pour les décès.

Les chercheurs estiment qu'un meilleur accès à la santé et une infrastructure solide - notamment une main-d'œuvre adéquate - sont nécessaires pour améliorer les résultats actuels du cancer et se préparer aux augmentations prévues d'ici 2050. L'extension de la couverture santé universelle dans le monde entier pourrait renforcer les "options de soins de base contre le cancer", ont-ils écrit, notant que les pays à faible revenu sont disproportionnellement touchés par les mauvais résultats du cancer et ont une faible couverture santé universelle.

Plus tôt cette année, un rapport de la Société américaine du cancer a montré que la croissance de la population et le vieillissement sont des moteurs clés de la taille du fardeau mondial du cancer, la population mondiale d'environ 8 milliards de personnes en 2022 étant prévue atteindre 9,7 milliards d'ici 2050.

En ce qui concerne le nombre de cas de cancer dans le monde, "nous pensons que ce nombre augmentera jusqu'à 35 millions d'ici 2050, principalement en raison d'une population croissante et vieillissante", a déclaré précédemment le Dr William Dahut, directeur scientifique de la Société américaine du cancer, à CNN. Et si plus de gens utilisent également le tabac et ont

