Selon une étude, la consommation de drogues chez les adultes a augmenté pendant la pandémie, mais a chuté de façon spectaculaire chez les jeunes

Mais la consommation de cannabis, de drogues illégales et d'alcool par les adultes, y compris la consommation excessive d'alcool, est restée la même ou a augmenté par rapport aux deux années précédant Covid-19.

"La consommation de substances a diminué entre 2019 et 2020 chez les personnes âgées de 13 à 20 ans", a écrit le premier auteur, le Dr Wilson Compton, directeur adjoint de l'Institut national sur l'abus de drogues.

Cependant, "des baisses cohérentes n'ont pas été observées chez les personnes plus âgées, à l'exception des réductions de la consommation de tabac, et la consommation de cannabis a augmenté chez les adultes âgés de 25 ans et plus", a-t-il écrit avec ses coauteurs.

Baisse de la consommation chez les adolescents

L'étude a analysé les données de la Population Assessment of Tobacco and Health Study, qui suit la consommation de tabac et d'autres substances au fil du temps chez 49 000 jeunes et adultes américains.

"L'un des points forts de cette étude est sa conception longitudinale", a déclaré Joseph Palamar, professeur agrégé de santé publique à la NYU Grossman School of Medicine, qui n'a pas participé à l'étude.

"Cette conception nous permet d'examiner les changements survenus chez les mêmes personnes au fil du temps, contrairement à d'autres études nationales qui comparent différents groupes de personnes dans le temps", a-t-il ajouté.

Selon l'étude publiée mardi dans la revue JAMA Network Open, la consommation de substances psychoactives a diminué chez les adolescents âgés de 13 à 17 ans.

La consommation de cannabis chez les adolescents âgés de 13 à 15 ans a diminué de 3,4 points de pourcentage en 2020 par rapport à 2018 et 2019, tandis que la consommation de tabac a diminué d'environ 4 points, selon l'étude. L'utilisation d'autres médicaments illégaux ou de médicaments sur ordonnance mal utilisés a également diminué de 2,5 points de pourcentage dans ce groupe d'âge.

La consommation de marijuana a augmenté chez les adultes, mais a diminué chez les adolescents, selon l'étude.

La consommation de marijuana chez les adolescents de 16 et 17 ans a chuté de 7,3 points de pourcentage en 2020 par rapport à 2018 et 2019. La consommation de tabac a baissé de plus de 10 points et l'abus de drogues a chuté de près de 3 points de pourcentage. La consommation excessive d'alcool a diminué de 1,6 point de pourcentage dans l'ensemble du groupe d'âge.

"Je pense que la disponibilité joue un rôle important", a déclaré M. Palamar. "Si les lycéens sont séparés de leurs amis pendant une longue période et restent enfermés à l'intérieur, ils auront probablement moins accès aux drogues.

"Même si un adolescent réussit à se procurer de l'herbe, cela ne signifie pas qu'il dispose d'un endroit à l'écart de ses parents pour la fumer si toute la famille est enfermée", ajoute-t-il.

Les jeunes adultes ont bu davantage

La consommation d'alcool a augmenté de plus de cinq points de pourcentage (de 60,2 % à 65,2 %) chez les adultes âgés de 21 à 24 ans en 2020 par rapport aux deux années précédentes. La consommation excessive d'alcool a toutefois diminué de 2,2 points.

La consommation de tabac a diminué d'environ 8 points de pourcentage, mais la consommation de marijuana et d'autres drogues illégales ou délivrées sur ordonnance n'a pas changé de manière significative dans ce groupe d'âge, selon l'étude.

La consommation de marijuana a légèrement augmenté chez les adultes de 25 ans et plus, de 1,2 point de pourcentage. La baisse de la consommation d'autres substances dans ce groupe d'âge n'est pas significative, selon les auteurs de l'étude.

La consommation de tabac a diminué chez tous les adultes, selon l'étude. Le nombre de jeunes adultes âgés de 18 à 20 ans fumant du tabac a diminué d'un peu plus de 15 points de pourcentage en 2020 par rapport à 2018 et 2019. Le tabagisme a également diminué d'environ 8 points chez les adultes âgés de 21 ans et plus au cours de la même période.

La tendance s'est-elle maintenue ?

Toutefois, la baisse de la consommation de drogues au début de la pandémie ne signifie pas qu'elle s'est poursuivie, a déclaré M. Palamar, qui a étudié la disponibilité des drogues au cours de cette période.

"La baisse de la consommation au cours des premiers mois de Covid est significative, mais nous devons garder à l'esprit que la consommation de certains médicaments a rebondi", a déclaré M. Palamar. "Par exemple, nous avons constaté que les saisies de marijuana et de méthamphétamine ont diminué après le début de la Covid, puis sont remontées à un taux beaucoup plus élevé plus tard dans l'année.

Une enquête distincte menée auprès de personnes âgées de 19 à 30 ans a révélé qu'elles consommaient beaucoup de marijuana et d'hallucinogènes en 2021. L'étude "Monitoring the Future", publiée en 2022, a révélé que 11 % des personnes de ce groupe d'âge consommaient de la marijuana quotidiennement en 2021, tandis que 43 % ont déclaré en avoir consommé au cours de l'année écoulée.

Deidre McPhillips, de CNN, a contribué à cet article.

Source: edition.cnn.com