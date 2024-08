- Selon une étude, la Chine ralentit son expansion des centrales électriques au charbon.

Il semble que la Chine, considérée comme le plus grand émetteur mondial de CO2, envisage une réduction substantielle du développement futur de l'énergie charbon, selon des analyses récentes. Selon les données fournies par le Centre de recherche sur l'énergie et l'air propre (Crea) et le Global Energy Monitor, la République populaire a approuvé beaucoup moins de projets d'énergie charbon pendant la première moitié de 2024 que lors de la même période de l'année précédente. Cette baisse est estimée à environ 83 %, avec une capacité totale approuvée de seulement 9 gigawatts. En revanche, en 2023 et 2022, la Chine avait approuvé de nouveaux projets d'énergie charbon avec une capacité potentielle de plus de 100 gigawatts par an.

De même, l'organisation non gouvernementale environnementale Greenpeace est parvenue à des conclusions similaires. Le département d'Asie de l'Est du groupe a annoncé cette semaine que 10,34 gigawatts de projets d'énergie charbon avaient été approuvés pendant la première moitié de l'année, ce qui représente une réduction de 79,5 %. L'expert de Greenpeace, Gao Yuhe, a déclaré : "Nous pourrions assister à un tournant." Cependant, à moins que des mesures robustes ne soient mises en place pour empêcher toute nouvelle expansion du charbon, une résurgence reste possible.

Malgré cette transition apparente, les experts cités dans le dernier rapport mettent en avant les centrales électriques au charbon existantes mais non encore construites. During the first six months of this year, construction commenced on coal projects with a total capacity of 41 gigawatts. En outre, Beijing prévoit d'ajouter 80 gigawatts de charbon à son réseau d'ici la fin de l'année, selon Crea et Global Energy Monitor.

La baisse des approbations peut être attribuée à la croissance des sources d'énergie renouvelable en Chine, pays comptant une population d'environ 1,4 milliard de personnes. Des installations éoliennes et solaires importantes existent déjà dans le pays. La Chine s'est fixée pour objectif d'atteindre son pic d'émissions de CO2 d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2060. La chercheuse Christine Shearer du Global Energy Monitor a souligné : "Given that clean energy can now meet the country's rising electricity demand, China should cancel its remaining coal plans and expedite the retirement of existing coal power plants."

