Selon une étude, il faut s'attaquer à ces problèmes de santé pour réduire le risque de démence précoce

Les principaux facteurs de risque de démence et de maladie d'Alzheimer sont bien connus : l'âge avancé et le sexe biologique à la naissance (les femmes sont plus susceptibles d'être atteintes de la maladie d'Alzheimer). La génétique détermine également le risque - les personnes qui héritent d'une ou plusieurs copies du gène APOE4 sont plus exposées à la maladie d'Alzheimer, bien que nombre d'entre elles ne développent jamais la maladie. Si ces risques ne sont pas modifiables, d'autres facteurs de risque le sont, notamment le tabagisme, le prédiabète et le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, la dépression, l'isolement social et la perte d'audition.

On pensait que la démence à début précoce était principalement déterminée par le gène APOE4, les autres facteurs de causalité ayant fait l'objet de peu de recherches. Une nouvelle étude a toutefois révélé que bon nombre des mêmes facteurs de risque peuvent contribuer à la démence précoce, ce qui offre un nouvel espoir de ralentir ou de prévenir la maladie.

"Cette étude modifie notre compréhension de la démence à début précoce, en remettant en question l'idée que la génétique est la seule cause de la maladie et en soulignant qu'une série de facteurs de risque peuvent être importants", a déclaré l'auteur principal de l'étude, Stevie Hendriks, chercheur postdoctoral en psychiatrie et en neuropsychologie à l'université de Maastricht, aux Pays-Bas.

"Outre les facteurs physiques, la santé mentale joue également un rôle important, notamment en évitant le stress chronique, la solitude et la dépression", a déclaré Stevie Hendriks dans un courriel. "Nous avons été surpris de constater que ces facteurs sont également présents dans les cas de démence à début précoce, ce qui pourrait permettre de réduire les risques dans ce groupe également.

Les résultats font écho aux travaux cliniques menés auprès de patients qui tentent de lutter contre l'avancée de la démence, a déclaré le Dr Richard Isaacson, directeur de recherche à l'Institut des maladies neurodégénératives en Floride, qui n'a pas participé à l'étude.

"D'après les observations que j'ai faites pendant plus de dix ans auprès de patients à risque, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que les gens sont impuissants dans la lutte contre le déclin cognitif précoce", a déclaré le Dr Isaacson dans un courriel. "Mon expérience clinique correspond plutôt aux résultats de cette nouvelle étude, à savoir qu'il est vraiment possible de prendre le taureau par les cornes et d'être proactif en ce qui concerne certains facteurs liés au mode de vie et à d'autres facteurs de santé, afin de réduire le risque.

Facteurs de risque modifiables

Dans cette étude, publiée mardi dans la revue JAMA Neurology, les chercheurs ont suivi 356 000 hommes et femmes inscrits à l'âge de 40 ans dans une étude longitudinale sur la santé appelée UK Biobank. Ils ont relevé les taux de sang, d'urine et de salive, ainsi que le poids et d'autres mesures de santé, et les chercheurs ont comparé les taux entre les groupes qui ont développé une démence précoce et ceux qui ne l'ont pas développée.

L'analyse a révélé de nombreuses similitudes entre le risque de démence tardive et le risque de démence précoce, comme l'abus d'alcool, le diabète, la dépression, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, tous deux liés à l'hypertension artérielle.

Compte tenu du jeune âge des participants, d'autres facteurs de risque étaient plus surprenants. Selon l'étude, le fait d'être socialement isolé, de vivre avec une perte auditive et de faibles niveaux de vitamine D sont des facteurs de risque clés pour le développement d'une démence précoce.

"L'isolement social est lié à la dépression, mais la dépression n'a pas joué un rôle de médiateur dans l'association entre l'isolement social et la démence précoce dans nos analyses, ce qui suggère que les deux facteurs contribuent directement au risque de démence", note l'étude.

Des niveaux plus élevés de protéine C-réactive, qui indique une infection ou une inflammation dans l'organisme, étaient également associés à un risque plus élevé de démence précoce, mais uniquement chez les femmes, selon l'étude.

L'hypotension orthostatique, un état dans lequel des vertiges se produisent lorsque la pression artérielle chute lorsqu'une personne se tient debout, était également un facteur.

"Les rapports de risque pour l'hypotension orthostatique et la dépression étaient les plus élevés, ce qui signifie que le risque de développer une démence précoce est plus élevé chez les personnes souffrant d'hypotension orthostatique ou de dépression que chez les personnes ne présentant pas ces facteurs", a déclaré M. Hendriks. "Cependant, les risques étaient encore très faibles et la majorité des personnes souffrant d'hypotension orthostatique ou de dépression ne développeront pas de démence à un stade précoce."

Le fait d'avoir deux copies de l'APOE4, un marqueur génétique clé de la maladie d'Alzheimer, était également un facteur, tout comme le statut socio-économique d'une personne et sa capacité à obtenir une éducation supérieure. Le diabète a joué un rôle différent selon le sexe à la naissance : Les hommes diabétiques présentaient un risque plus élevé que les hommes non diabétiques, mais il n'y avait pas d'association avec le diabète chez les femmes, selon l'étude.

Réduire les risques

Il existe un certain nombre de mesures à prendre pour réduire le risque de démence précoce, a déclaré M. Hendriks, notamment ne pas fumer et maintenir un régime alimentaire sain.

"Soyez curieux : apprenez de nouvelles choses, consacrez du temps à un hobby, restez engagé et socialement actif en rendant visite à vos amis et à votre famille ou en participant à des réunions sociales", a-t-elle déclaré. "Faites de l'exercice régulièrement : continuez à bouger, tous les niveaux d'exercice sont efficaces, de la marche à l'exercice vigoureux, trouvez quelque chose qui vous convienne.

Dans l'ensemble, les résultats de cette étude devraient permettre aux gens de se sentir plus forts, a déclaré Mme Isaacson.

"Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour prouver de manière plus définitive quels sont les facteurs qui protègent le plus les individus, j'invite les personnes à risque à ne pas attendre", a-t-il déclaré.

"Consultez régulièrement votre médecin de premier recours et connaissez vos chiffres - demandez-lui les niveaux de vitamine D, suivez les objectifs de tension artérielle, les résultats de cholestérol et les valeurs de glycémie. Faites vérifier votre audition et, le cas échéant, faites-vous prescrire une prothèse auditive".

Source: edition.cnn.com