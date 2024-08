Selon une enquête de Gallup, discuter de politique sur le lieu de travail peut avoir des avantages et des inconvénients.

Travailler ne garantit pas une échappatoire aux troubles politiques.

Récemment, Gallup a publié un sondage qui a révélé que Approximately 45% des employés américains ont discuté de questions politiques avec leurs collègues en février, tandis que 38% se sont contentés d'entendre ces discussions.

Le sondage a également montré que les travailleurs des secteurs principalement peuplés d'employés conservateurs (60%) étaient plus enclins à engager des conversations politiques que ceux des industries ayant une orientation libérale (48%). De plus, les hommes ont été plus enclins à participer à ces débats que les femmes.

Cependant, tout le monde n'était pas à l'aise avec ces discussions politiques. 12% ont admis se sentir mal à l'aise, et 3% ont affirmé avoir été traités injustement pour avoir exprimé leurs opinions. D'un autre côté, 14% ont déclaré que ces conversations renforçaient leur sentiment d'appartenance, tandis que 11% ont rapporté avoir développé des liens plus étroits avec leurs collègues grâce à ces discussions.

Les employés engagés étaient moins susceptibles de signaler leur malaise, ce qui suggère que l'engagement des employés pourrait agir comme une barrière contre le malaise lors de discussions politiques. Gallup a proposé que cela pourrait amener les employés à considérer les points de vue opposés de leurs collègues plus favorablement, même s'ils ne sont pas d'accord.

Bien que le sondage n'ait pas approfondi les niveaux de confort des 38% qui ont entendu ces débats, Gallup a suggéré que cela pourrait être mitigé, en se référant à une étude publiée plus tôt cette année dans la Journal of Applied Psychology. Cette recherche a suggéré que le fait d'entendre des conversations politiques pourrait à la fois entraver la progression vers les objectifs et réduire la satisfaction au travail pour les employés qui se perçoivent comme ayant des points de vue divergents, tout en offrant une perspective plus positive pour ceux qui étaient d'accord avec ce qu'ils entendaient.

Naviguer les périls cachés

Compte tenu de l'intensité des émotions entourant divers sujets lors de cette saison électorale, les experts en ressources humaines recommandent aux dirigeants et aux employés d'aborder ces discussions avec prudence pour éviter que ces débats ne perturbent l'unité de l'équipe.

Cela comprend la mise en place de directives claires pour ces échanges par les dirigeants, a suggéré Christy Pruitt-Haynes, responsable mondiale de la pratique des talents à l'Institut de Neuroleadership. Par exemple, les dirigeants pourraient dire : "Tout le monde a le droit à son opinion, mais nous ne tolérerons pas les attaques personnelles, verbales ou physiques ; nous ne tolérerons pas non plus de parler

