Selon un sondage, les Palestiniens soutiennent la décision du Hamas d'entrer en guerre contre Israël, alors qu'aucune solution politique ne se profile à l'horizon

Les manifestants se rassemblent ici pour protester, mais lors de la visite de CNN, un dimanche matin, les gens vaquaient à leurs occupations. Néanmoins, les photos de la guerre à Gaza affichées sur la place et accrochées aux banderoles et aux clôtures rappellent à qui veut bien l'entendre les horreurs qui se déroulent non loin de là.

"Cette destruction ressemble à la conscience du monde", peut-on lire sur une affiche, sous une photo de secouristes en train de déblayer des décombres.

Une autre photographie montre des ambulances à l'extérieur d'un hôpital avec le texte suivant : "Les héros de la médecine exigent une action : Arrêtez le massacre à Gaza !"

Dans son bureau, à un kilomètre de là, où les bureaux et les étagères gémissent sous les piles de paperasse, Khalil Shikaki réfléchit au conflit.

Selon lui, les Palestiniens soutiennent massivement la décision du Hamas d'entrer en guerre contre Israël.

Sa société de recherche, le Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), vient de publier les résultats de sa dernière enquête sur les attitudes des Palestiniens.

Sept cent cinquante adultes ont été interrogés en personne en Cisjordanie et 481 à Gaza, également en personne. La collecte des données à Gaza a eu lieu pendant la récente trêve, lorsque les chercheurs pouvaient se déplacer en toute sécurité.

L'enquête, dont la marge d'erreur est de quatre points (au lieu des trois points habituels), révèle que près des trois quarts (72 %) des personnes interrogées estiment que la décision du Hamas de lancer son attaque contre Israël le 7 octobre était "correcte".

Moins d'un quart (22 %) a déclaré qu'elle était "incorrecte".

Mais cela ne signifie pas que l'on soutient les atrocités, ajoute-t-il. "Personne ne doit y voir un soutien aux atrocités qui ont pu être commises par le Hamas ce jour-là.

"Les Palestiniens pensent que la diplomatie et les négociations ne sont pas une option possible, que seules la violence et la lutte armée sont le moyen de mettre fin au siège et au blocus de Gaza, et en général de mettre fin à l'occupation israélienne", a déclaré M. Shikaki.

Cette distinction importante est mise en évidence par trois des données du sondage. Près de 80 % des personnes interrogées ont déclaré aux chercheurs du PCPSR que tuer des femmes et des enfants dans leurs maisons est un crime de guerre.

Un nombre encore plus élevé (85%) de personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient pas regardé les vidéos diffusées par les médias internationaux sur les actes commis par le Hamas le 7 octobre - un chiffre qui peut expliquer pourquoi seulement 10% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles pensaient que le Hamas avait commis des crimes de guerre ce jour-là.

Dans une large mesure, les Palestiniens, tout comme les Israéliens, bénéficient d'une perspective biaisée de la part de leurs médias. En plus de cet effet de bulle, explique M. Shikaki, il pourrait également y avoir un désir d'éviter d'autres sources afin de maintenir le déni. Le déni, comme il le dit, est utile en période de stress et de douleur.

Les sondages dans une zone de guerre posent des problèmes, même dans les périodes d'accalmie. Interroger les habitants du centre et du sud de l'enclave a été relativement simple car la plupart d'entre eux étaient encore chez eux, mais l'enquête auprès des habitants du nord de Gaza a été partiellement compromise car un grand nombre d'entre eux avaient été déplacés dans des abris.

Territoires séparés, attitudes divergentes

Gaza et la Cisjordanie, ce que l'on appelle aujourd'hui les territoires palestiniens, sont séparés géographiquement depuis 1948. Au cours des dernières décennies, cette séparation s'est enracinée entre les deux populations, notamment parce qu'il est devenu de plus en plus difficile pour les Palestiniens de se déplacer d'un territoire à l'autre.

Depuis 2005, lorsqu'Israël a déplacé ses soldats et ses colons hors de Gaza et a essentiellement bouclé le territoire avec l'aide de l'Égypte, les expériences quotidiennes des Palestiniens de Gaza ont divergé encore plus de celles des Palestiniens de Cisjordanie.

Sur le plan politique, les territoires sont divisés. L'Autorité palestinienne, dirigée par le président vieillissant Mahmoud Abbas, contrôle partiellement la Cisjordanie, tandis que le Hamas contrôle ce qui se passe à l'intérieur de Gaza - du moins jusqu'à l'invasion israélienne.

Ces différences se reflètent dans les attitudes interrogées, notamment en ce qui concerne le recours à la violence.

À Gaza, le soutien à la lutte armée n'a que légèrement augmenté, passant de 50 % en septembre 2022 (un an avant la guerre actuelle) à 56 % en décembre 2023. En Cisjordanie, cependant, le soutien a augmenté de façon spectaculaire, passant de 35 % en septembre 2022 à 54 % en septembre 2023 (un mois avant la guerre). Ce mois-ci, le soutien à la lutte armée a atteint 68 % en Cisjordanie.

Selon M. Shikaki, ces divergences reflètent l'augmentation des attaques de colons juifs violents contre des Palestiniens en Cisjordanie, qui ont été condamnées par les États-Unis et l'Europe, ainsi que le sentiment généralisé que l'actuel gouvernement israélien de droite dure n'est pas trop perturbé par cet état de fait.

Le Hamas, sans surprise peut-être, bénéficie d'un soutien croissant, en particulier parmi les Palestiniens de Cisjordanie. Le soutien au groupe militant en tant que parti politique y a été multiplié par près de quatre (de 12 % à 44 %) au cours des trois mois écoulés entre septembre 2023 et décembre 2023.

Dans la bande de Gaza assiégée, en revanche, le soutien est resté relativement stable, avec 38 % en septembre et 42 % en décembre.

Le Fatah, le parti nationaliste laïc du président de l'Autorité palestinienne (AP), M. Abbas, qui a conduit l'Organisation de libération de la Palestine à ses accords historiques avec Israël dans les années 1990 - qui ont donné naissance à l'AP mais n'ont pas permis de résoudre certains des problèmes les plus fondamentaux du conflit - a vu son soutien chuter dans les territoires, passant de 26 % il y a trois mois à 17 % aujourd'hui.

Le soutien à Abbas lui-même est encore plus faible - si faible, en fait, qu'il est considéré comme presque entièrement discrédité.

Sortir du déni, vers une prise de conscience ?

Toutefois, M. Shikaki prévient qu'il ne faut pas exagérer l'importance du soutien au Hamas, du moins pas pour l'instant. Au fur et à mesure que les Palestiniens se rendent compte des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, les attitudes pourraient changer - bien qu'il soit peu probable que ce soit le cas tant que la bande de Gaza reste soumise à des attaques massives.

Il est également important de savoir combien de personnes ont regardé des vidéos du 7 octobre et quelles sont les différences entre les territoires. À Gaza, 25 % des personnes interrogées ont déclaré avoir visionné de telles vidéos, et 16 % de toutes les personnes interrogées ont déclaré aux chercheurs que le Hamas avait commis des crimes de guerre. En Cisjordanie, les chiffres correspondants n'étaient que de 7 % et 1 %.

Selon M. Shikaki, la bande de Gaza sort plus rapidement du déni que la Cisjordanie, ce qui signifie que le Hamas devra faire face à ses responsabilités. D'ores et déjà, seuls 38 % des habitants de Gaza souhaitent que le groupe militant reprenne le pouvoir après la guerre.

Mais ce n'est pas seulement le fait d'être plus conscient des événements d'une seule journée qui compte. Il s'agit aussi de savoir ce qui se passera lorsque la politique reprendra après la guerre et si les Palestiniens verront un quelconque horizon politique.

À une époque où les gens pensent que le seul moyen d'amener Israël à mettre fin à l'occupation est d'infliger de la douleur et de la souffrance aux Israéliens, les Palestiniens considèrent le Hamas comme le parti le plus capable d'exercer la violence de manière efficace, explique M. Shikaki.

En revanche, "si vous donnez aux Palestiniens la possibilité de négocier la fin permanente de l'occupation israélienne et la création d'un État palestinien [...], le soutien au Hamas diminuera probablement pour atteindre un niveau inférieur à celui qu'il avait avant la guerre", ajoute-t-il.

Le soutien à la solution des deux États est resté largement stable dans la bande de Gaza et en Cisjordanie au cours des trois derniers mois, passant de 32 % à 34 %, mais historiquement, ces chiffres restent faibles. Dans le passé, les sondages du PCPSR ont montré que le soutien à l'existence d'une Palestine indépendante à côté de l'État d'Israël se situait entre 70 % et 80 %.

Le président américain Joe Biden a cherché à convaincre les Israéliens et les Palestiniens de l'importance des négociations, déclarant le mois dernier : "Je ne pense pas que (le conflit) prenne fin tant qu'il n'y a pas de solution à deux États". Le problème est que les Palestiniens ne semblent pas le croire. Près des trois quarts (70 %) des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne prenaient pas au sérieux les propos des États-Unis concernant la création d'un État palestinien.

Selon M. Shikaki, les raisons de cette attitude sont évidentes.

"Puisque vous avez tout ce pouvoir, les gens ne vous croiront pas si vous dites que vous ne pouvez pas faire pression sur Israël. La conclusion est donc que vous ne faites que parler de la solution à deux États, mais que vous n'avez absolument pas l'intention de faire quoi que ce soit pour qu'elle devienne réalité".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com