Selon un rapport d'Amnesty, les agents de sécurité du Qatar sont exposés à des conditions "assimilables à du travail forcé".

Selon un rapport publié jeudi par Amnesty International, les agents de sécurité du Qatar, dont certains travaillent sur des projets liés à la Coupe du monde de football de cette année, sont soumis à des conditions de travail "qui s'apparentent à du travail forcé".

Sur la base d'entretiens avec 34 agents de sécurité, anciens et actuels, tous travailleurs migrants, le rapport affirme que les employés de huit entreprises privées différentes sont régulièrement contraints de travailler 12 heures par jour, sept jours sur sept, et parfois pendant des années sans prendre un seul jour de repos.

Et ce, bien que la loi qatarie stipule que les heures de travail normales ne doivent pas dépasser huit heures par jour et que les travailleurs doivent bénéficier d'un jour de repos régulier le week-end.

"De nombreux agents de sécurité avec lesquels nous nous sommes entretenus savaient que leurs employeurs enfreignaient la loi, mais ils se sentaient impuissants à les en dissuader ", a déclaré Stephen Cockburn, responsable du programme Justice économique et sociale d'Amnesty International.

"Physiquement et émotionnellement épuisés, les travailleurs continuaient à se présenter au travail sous la menace de sanctions financières ou, pire encore, d'une résiliation de contrat ou d'une expulsion.

Dans un communiqué publié jeudi, le Comité suprême du Qatar pour la livraison et l'héritage (SC), responsable de l'organisation de la Coupe du monde, a déclaré qu'il s'était "engagé à protéger la santé, la sécurité et la sûreté de tout travailleur engagé dans des projets officiels de la Coupe du monde de la FIFA".

Mais le rapport d'Amnesty affirme que le SC et l'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, n'ont pas fait preuve d'une "diligence raisonnable" avant d'engager des entreprises privées pour la Coupe du monde.

Les travailleurs interrogés dans le cadre du rapport, qui n'ont pas été nommés par Amnesty pour les protéger de représailles, ont déclaré qu'ils n'avaient pas droit aux jours de repos obligatoires et qu'ils étaient pénalisés financièrement pour des transgressions apparentes telles que le fait de ne pas porter correctement leur uniforme ou de quitter leur poste pour aller aux toilettes.

Le rapport décrit également comment les travailleurs sont déployés à l'extérieur sous une chaleur intense, prétendument sans abri ni eau potable, comment leurs logements sont surpeuplés et insalubres, et comment les employés sont soumis à des stéréotypes raciaux.

Ils disent : "Tu es africain, tu peux travailler 12 heures parce que tu es fort"", aurait déclaré un travailleur dans le rapport.

La Coupe du monde débute le 21 novembre et les matches se dérouleront dans huit stades nouvellement construits au Qatar.

Les conclusions présentées dans le dernier rapport d'Amnesty ne sont pas sans précédent. Au cours de la dernière décennie, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont affirmé que des milliers de travailleurs participant à la construction de stades et à des projets d'infrastructure au Qatar ont été victimes d'exploitation au travail et de violations des droits de l'homme.

Les autorités qataries ont fermement contesté les accusations de violation des droits des travailleurs et le pays a récemment mis en œuvre des politiques visant à réformer sa structure de travail, notamment en démantelant son système de parrainage par l'État, connu sous le nom de kafala, et en introduisant un salaire minimum non discriminatoire de 275 dollars par mois qui s'applique aux travailleurs migrants et aux employés de maison.

En réponse au rapport d'Amnesty, la SC a déclaré qu'elle "prend toutes les mesures possibles pour s'assurer que les travailleurs de nos projets sont protégés et que leurs droits sont respectés".

Il a également indiqué que trois entreprises n'avaient pas respecté ses normes de bien-être des travailleurs "dans un certain nombre de domaines" lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2020 et de la Coupe arabe de la FIFA 2021.

"Ces violations étaient totalement inacceptables et ont conduit à l'application d'une série de mesures, y compris l'inscription des entrepreneurs sur une liste de surveillance ou une liste noire pour éviter qu'ils ne travaillent sur des projets futurs - y compris la Coupe du monde de la FIFA - avant de signaler ces entrepreneurs au ministère du Travail [MoL] pour une enquête plus approfondie et des mesures punitives", a déclaré le Comité de surveillance dans un communiqué.

Il a ajouté qu'à ce jour, 391 entrepreneurs ont été signalés au ministère du Travail et que 50 d'entre eux ont été empêchés par le ministère du Travail d'être affectés à des projets du Comité de la Coupe du Monde de la FIFA.

Dans un communiqué envoyé à CNN, la FIFA a déclaré qu'elle "n'accepte aucun abus des travailleurs par les entreprises impliquées dans la préparation et la livraison de la Coupe du Monde de la FIFA 2022".

Elle a ajouté qu'un "système robuste d'audits et d'application avant et après la signature du contrat" a été mis en place pour les sites de construction et les entreprises fournissant des services pour la Coupe du monde.

"Nous constatons un bon niveau d'engagement et de collaboration de la part de nombreuses sociétés de services et le programme a déjà eu des retombées tangibles pour des milliers de travailleurs", ajoute la déclaration de la FIFA.

"Dans le même temps, nous refusons de travailler avec des entreprises qui ne s'engagent pas à respecter les normes de la Coupe du monde de la FIFA et nous n'hésitons pas à prendre des mesures sévères à l'encontre de ces entreprises en collaboration avec le ministère du Travail.

Amanda Davies, de CNN, a contribué au reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com