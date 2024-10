Selon un procureur fédéral, d'autres accusations de corruption pourraient être portées contre le maire de New York, Eric Adams.

Le procureur Hagan Scotten a déclaré qu'Adam aurait prétendument tenté de manipuler un témoin dans l'enquête. Scotten a souligné qu'après que des agents du Bureau Fédéral d'Enquêtes ont parlé à un témoin, celui-ci a reçu un "message clair du défendeur" pour se taire avec le FBI.

Scotten a qualifié cela de "cas significatif d'entrave au témoin dans cette affaire".

L'avocat de la défense Alex Spiro a exprimé son opinion après l'audience, déclarant: "C'est exactement le genre de déclarations absurdes que font les procureurs lorsqu'ils n'ont pas de dossier solide. S'ils avaient un dossier solide, ils l'auraient présenté."

Scotten a également partagé en justice que les procureurs n'ont pas pu accéder au téléphone portable du maire qu'ils ont obtenu en novembre. Adams a changé le mot de passe après avoir appris l'enquête, puis a affirmé qu'il avait oublié le nouveau, selon l'accusation.

Le procureur fédéral a révélé de nouveaux détails concernant l'enquête, mentionnant qu'elle a commencé en été 2021 avant qu'Adam ne devienne maire.

Scotten a sous-entendu qu'il pourrait y avoir d'autres inculpés dans une inculpation ultérieure ou dans une affaire distincte.

Adams fait face à cinq chefs d'accusation fédéraux d'extorsion, de corruption, de fraude câblée et de sollicitation et acceptation de dons de nationaux étrangers. Il a affirmé son innocence lors de sa comparution la semaine dernière.

Le juge Dale Ho a suggéré qu'un procès rapide sert l'intérêt public ainsi que celui du maire, mais il a été réticent à fixer une date d'audience.

La prochaine audience est provisoirement prévue pour le 1er novembre pour discuter de la motion d'Adam pour rejeter l'accusation de corruption et explorer si les procureurs ont divulgué des informations sur l'enquête aux médias.

Spiro a déclaré qu'ils souhaitaient que le procès se termine en mars en raison du processus de certification pour l'élection municipale à venir, laissant entendre que le maire en difficulté pourrait envisager de se représenter.

Scotten a proposé de prendre comme référence le procès pour corruption de Sen. Bob Menendez pour établir une chronologie. Il a proposé de commencer le procès en mai, mais a laissé entendre qu'ils étaient prêts dès que cela serait confirmé.

Séparément, Scotten a mentionné qu'ils n'avaient pas encore reçu la réponse complète de la mairie aux assignations à comparaître émises en juillet. Ces assignations ont demandé des informations concernant les liens du maire avec d'autres gouvernements étrangers, y compris la Turquie, la Chine, le Qatar, la Corée du Sud et l'Ouzbékistan.

Spiro a admis qu'ils n'avaient pas encore terminé la livraison de documents et de dossiers en réponse à l'assignation à comparaître, mais il a insinué que les procureurs considéraient toutes les interactions avec les communautés immigrées comme "soupçonneuses".

Selon l'acte d'accusation, Adams a rendu visite à la Turquie pour la première fois en 2015 et a établi des "liens corrompus". Un officier diplomatique turc de haut rang lui a ensuite présenté le directeur général d'une compagnie aérienne turque dans la région de New York.

Au cours de trois voyages distincts - une fois en 2016 et deux fois l'année suivante - les autorités fédérales affirment qu'Adam a sollicité et accepté des voyages gratuits et

