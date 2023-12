Selon un nouveau rapport, la gratuité de la contraception pour les femmes à faible revenu et non assurées pourrait permettre d'éviter de nombreuses grossesses non désirées et avortements.

"La contraception est un élément essentiel des soins de santé génésique qui n'a fait que gagner en importance dans le sillage de l'affaire Dobbs et de la crise qui s'en est suivie dans l'accès des femmes aux soins de santé", a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué.

Selon une enquête du KFF datant de 2022, environ une femme sexuellement active sur six qui ne souhaitait pas tomber enceinte n'utilisait pas de contraception pour l'éviter. Et parmi celles qui utilisaient un moyen de contraception, environ un quart n'utilisait pas la méthode qu'elles préféraient.

Les raisons de ne pas utiliser la contraception varient, mais un nouveau rapport souligne l'importance de la rendre abordable - en particulier pour les femmes non assurées qui reçoivent des soins par le biais du Titre X, un programme de subvention fédéral qui offre des services de planification familiale aux personnes à faible revenu sur une échelle mobile.

Les chercheurs ont comparé les décisions prises par environ 1 600 femmes non assurées qui se rendaient dans un centre de santé financé par le titre X - environ la moitié d'entre elles ayant reçu un bon pour couvrir les coûts de la contraception et l'autre moitié ayant reçu des soins au coût standard.

Selon le rapport, publié ce mois-ci par le National Bureau of Economic Research, les patientes qui se voyaient offrir un bon pour une contraception gratuite étaient 40 % plus susceptibles d'adopter une forme de contrôle des naissances, quelle qu'elle soit. Elles étaient également plus enclines à choisir des méthodes plus durables et plus efficaces.

Parmi les femmes qui se sont rendues dans les centres de santé à la recherche d'un stérilet, la plupart de celles qui n'ont pas reçu de bon de paiement sont reparties avec une option de contrôle des naissances moins coûteuse et différente de leur préférence initiale. Mais environ trois quarts de celles qui ont reçu un bon de paiement ont reçu un stérilet comme elles l'avaient prévu à l'origine.

"Si l'on ne tient pas compte du coût, on constate que les décisions prises par les femmes changent considérablement", a déclaré Martha Bailey, professeur d'économie à l'université de Californie à Los Angeles et auteur principal de l'étude. "Il s'agit d'un levier politique simple pour permettre aux femmes d'obtenir la méthode contraceptive qu'elles souhaitent, ce qui, selon nous, devrait également réduire le nombre de grossesses non désirées qui auraient pu se terminer par un avortement.

Des recherches antérieures ont montré que les femmes à faible revenu sont plus susceptibles de connaître une grossesse non désirée, et que de nombreuses grossesses non désirées se terminent par un avortement.

Le nouveau rapport a montré que le risque de grossesse non planifiée était réduit d'au moins 30 % pour celles qui recevaient un bon pour une contraception gratuite - et le fait de rendre la contraception gratuite dans le cadre du programme Title X pourrait entraîner une réduction de 5 % des grossesses non planifiées et de 8 % du nombre d'avortements.

Mme Bailey se dit "ravie" que l'administration Biden se préoccupe de l'accès à la contraception, et une grande partie du décret aborde spécifiquement la question de l'accessibilité financière - y compris une demande de financement de 512 millions de dollars pour le titre X dans le budget 2024, soit une augmentation de 76%.

Mais Bailey dit qu'elle aurait aimé que le décret aille "un peu plus loin" et affecte spécifiquement cet argent à la gratuité de la contraception dans le cadre du programme.

En vertu de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act), la plupart des régimes d'assurance maladie privés sont tenus d'offrir une couverture de contrôle des naissances sans frais supplémentaires. Cependant, de nombreux patients à faibles revenus et non assurés qui recherchent des services de planification familiale dépendent du financement du titre X, qui utilise une échelle mobile pour les coûts de couverture.

Mardi, M. Bailey a publié une proposition de politique qui appelle à des changements visant à supprimer le barème dégressif du titre X et à rendre la contraception gratuite pour les patients à faibles revenus dans le cadre du programme.

"L'accès à la contraception est une question qui se pose depuis longtemps, mais ce n'est pas un sujet sur lequel nous nous sommes beaucoup concentrés dans l'espace politique", a-t-elle déclaré. "Je pense que (le titre X) est un domaine où la politique peut faire beaucoup, et très rapidement. Ce serait une excellente occasion de se concentrer sur ce sujet.

Recevez la lettre d'information hebdomadaire de CNN Health

Inscrivez-vous ici pour recevoir tous lesmardisThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptade l'équipe de CNN Health.

D'autres experts soulignent que pour améliorer l'accès à la contraception, il ne suffit pas de réduire les coûts.

"L'accessibilité financière est essentielle mais pas suffisante", a déclaré Sarah Benatar, associée principale de recherche au Centre de politique de santé de l'Institut urbain. "C'est un obstacle potentiel énorme, mais ce n'est qu'une des nombreuses préoccupations des femmes.

Selon l'enquête du KFF de 2022, seulement 30 % des femmes ont déclaré avoir reçu toutes les informations dont elles avaient besoin avant de choisir leur méthode de contraception. Les inquiétudes concernant les effets secondaires sont particulièrement fréquentes.

Mme Benatar a entendu des thèmes similaires dans ses propres recherches qualitatives, y compris dans des groupes de discussion avec des femmes dans tout le pays.

"On ne saurait trop insister sur l'importance de l'autonomie corporelle, ou sur le désir des gens de sentir qu'ils sont vraiment autonomes dans leurs choix en matière de contraception ou de soins de santé génésique ou maternelle", a déclaré Mme Benatar. "S'assurer que l'information est transmise par des messagers de confiance et pouvoir changer de méthode lorsque cela semble approprié est d'une importance capitale pour les gens.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com