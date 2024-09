Selon Thinkfabrik, les ventes de véhicules électriques dans l'UE devraient augmenter considérablement à partir de l'année prochaine.

Selon une étude de l'organisation de recherche Transport & Environment (T&E), il est prévu une forte augmentation des ventes de véhicules électriques (VE) dans l'Union européenne à partir de l'année prochaine. Avec l'arrivée de modèles plus abordables, les véhicules électriques devraient représenter environ un quart de toutes les voitures neuves vendues d'ici 2025, selon Marie Chéron de T&E.

Initialement, le pourcentage de VE dans les immatriculations de véhicules neufs avait diminué pour atteindre 12,5 % au début de 2024. Malgré une forte croissance des ventes dans des pays comme les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie, cela n'a pas été suffisant pour compenser la forte baisse des ventes en Allemagne, le plus grand marché d'Europe. La suppression des incitations environnementales à l'achat d'un VE et les coûts relativement élevés sont considérés comme les principales causes de la baisse des ventes en Allemagne.

Maintenant, T&E met en avant une sélection de voitures compactes électriques abordables comme la Citroën C3, la Renault 5 et la Hyundai Inster. Dans un rapport publié mardi, les experts prévoient une augmentation de la part des VE, atteignant 20-24 %. Cependant, les incitations gouvernementales continues, telles que les subventions pour la conversion des flottes de voitures de société en électrique ou le programme de "location sociale" de la France pour les ménages à faible revenu, seront également cruciales pour atteindre cet objectif.

L'étude de T&E, réalisée par Transport & Environment, suggère une augmentation de la part des VE, potentiellement entre 20 et 24 %. Ensuite, T&E met en avant plusieurs voitures compactes électriques abordables, notamment la Citroën C3, la Renault 5 et la Hyundai Inster, comme moteurs de cette augmentation projetée.

Lire aussi: