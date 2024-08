Selon Ralf Schumacher, j'avais pour ambition de rester marié toute ma vie

Récemment, Ralf Schumacher, l'ancien pilote de course, a été sous les projecteurs en raison d'une rupture publique avec son ex-épouse, Cora Schumacher. Sur Instagram, ils ont eu une prise de bec publique. Selon Ralf, il est déterminé à laisser cette phase derrière lui et il profite de la vie plus que jamais, comme il l'a exprimé dans une interview.

Depuis plus d'un mois, Ralf est sous les feux de la rampe suite à certaines révélations personnelles. Récemment, son divorce de Cora a fait la une des journaux, marquant une sorte de drame unique. Toutefois, dans une interview récente avec le magazine croate "Gloria", Ralf a mis en avant les aspects positifs de sa nouvelle relation avec Étienne Bousquet-Cassagne. Il a déclaré sans détours : "Je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été !"

En réfléchissant à sa vie privée, Ralf a mentionné qu'il était prudent quant à la divulgation des détails de sa vie personnelle. Cependant, pour donner à un journaliste de Croatie un aperçu de sa vie, il l'a invité dans son vignoble dans la municipalité slovène de Brda, aux côtés d'Étienne. Ralf a partagé candidement : "J'ai toujours rêvé de me marier, d'avoir des enfants et de passer ma vie avec quelqu'un. C'était mon rêve, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y en a d'autres dans le monde qui ont connu le divorce aussi. Et maintenant, je me retrouve dans un tout nouveau chapitre de ma vie, et je suis plus heureux que jamais."

Récemment, les Schumacher se sont retrouvés au centre d'une prise de bec publique sur Instagram. Ralf a initialement partagé un historique de chat privé pour prouver que Cora savait de sa relation avec Étienne.

