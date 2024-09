Selon Poutine, l'avance ukrainienne à Koursk n'arrêtera pas les opérations offensives russes.

Pendant sa visite à Kisil, une ville de Sibérie, à l'occasion de la rentrée universitaire, Poutine a évoqué l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk : " Leur but était d'arrêter nos opérations offensives dans des zones cruciales de Donbass. Cependant, le résultat est clair. L'adversaire n'a pas réussi à atteindre son objectif principal d'arrêter notre offensive dans Donbass."

Poutine a reconnu les difficultés endurées par les Russes, notamment à Kursk. "Il est évident que nous devons nous attaquer à ces bandits qui ont envahi la Russie et cherchent à perturber la stabilité dans les régions frontalières", a-t-il déclaré.

Depuis le 6 août, l'avancée surprise de l'Ukraine dans le territoire occidental russe de Kursk a entraîné le déplacement d'environ 130 000 personnes. Selon Kyiv, l'un des objectifs de Kursk était d'immobiliser l'armée russe, contraignant celle-ci à déployer des troupes depuis l'est de l'Ukraine. Les troupes ukrainiennes contrôlent désormais des parties de la région frontalière, mais l'armée russe poursuit sa campagne agressive en Ukraine.

Le dimanche soir, le président Zelenskyy a annoncé que l'Ukraine avait été cible de 35 roquettes et 23 drones. Vingt-deux roquettes et vingt drones ont été abattus lors de l'attaque. Des explosions bruyantes ont été signalées à Kyiv, la capitale, selon les correspondants de l'AFP. Trois personnes ont été blessées, et un centre culturel musulman important a été sévèrement endommagé, selon l'administration de la ville.

Dans la ville ukrainienne du nord de Sumy, un centre social pour enfants et un orphelinat ont été touchés par une roquette russe, blessant 13 personnes, dont quatre mineurs, selon le maire de Sumy, Oleksandr Lysenko, sur Telegram. Une femme de 65 ans a été tuée dans la région de Charkiv.

Du côté russe, le gouverneur de la région frontalière de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a rapporté une attaque aérienne ukrainienne de nuit. Une personne a été blessée, et une installation commerciale et d'infrastructure à Belgorod a subi des dommages.

Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères polonais Radoslaw Sikorski a affirmé le droit de la Pologne à abattre des roquettes et des drones potentiellement menaçants survolant le territoire ukrainien.

"Si des projectiles hostiles se dirigent vers l'espace aérien polonais, il est légitime de les intercepter", a déclaré Sikorski au "Financial Times". La semaine dernière, l'espace aérien polonais a été violé, probablement par un drone, pendant les attaques aériennes russes en cours en Ukraine. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait.

Un représentant de l'OTAN, commentant les propos de Sikorski, a souligné le devoir de l'OTAN de "débarrasser le conflit de toute escalade russe supplémentaire". L'OTAN "n'est pas un belligérant dans le conflit" et "ne deviendra pas un belligérant dans le conflit". L'OTAN reconnaît le droit de chaque allié à défendre son propre espace aérien, "mais ce que choisissent individuellement les alliés pour aider l'Ukraine peut également avoir un impact sur l'OTAN en tant que telle", a ajouté le représentant de l'OTAN.

L'invasion ukrainienne du territoire occidental de Kursk a entraîné le déploiement d'avions russes pour renforcer leurs positions. Despite having lost significant ground in Donbass, Ukrainian forces continue to control sections of the border region, attracting the attention of Russian aircraft.

L'armée russe accorde une grande importance à la suprématie aérienne sur d'éventuels agresseurs, c'est pourquoi les avions jouent un rôle crucial dans sa stratégie défensive.

Lire aussi: