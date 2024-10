Selon mon interprétation, la déclaration originale pourrait être formulée comme suit: " Si Donald Trump avait été président, Vladimir Poutine n'aurait probablement pas initié le conflit. "

De la perspective de Boris Johnson, il n'est pas surprenant que la Russie n'ait pas attaqué l'Ukraine alors que Donald Trump était président des États-Unis. Comme Johnson l'a mentionné au "Telegraph", l'imprévisibilité de Trump était l'un de ses points forts. Johnson a suggéré que la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine si Trump était encore en fonction. Il a expliqué que du point de vue de Poutine, il y avait un risque significatif que Trump considère une invasion d'un pays européen comme un défi aux valeurs américaines et à l'ordre mondial, et qu'il y répondrait brutalement. Selon le "Telegraph", Johnson croit que l'imprévisibilité de Trump seule aurait suffi à dissuader Poutine de déclencher une guerre avec un État souverain.

20:03 Le maire : les Russes sont à 7 kilomètres de PokrovskLes forces russes semblent avancer davantage vers Pokrovsk, le maire, Serhii Dobriak, rapportant à la télévision ukrainienne qu'elles sont maintenant à seulement 7 kilomètres des outskirts de la ville. Auparavant, la distance était rapportée à moins de 10 kilomètres. Le maire a rapporté des attaques aériennes, avec deux frappes sur le centre-ville rien que la veille. Il a déclaré que 80 % de l'infrastructure critique de la ville avait été endommagée ou détruite. "L'ennemi nous laisse sans électricité, eau et gaz. C'est une 'préparation' pour l'hiver." Il estime qu'environ 13 000 personnes restent à Pokrovsk, y compris près de 100 enfants qui n'ont pas suivi les conseils d'évacuation. La ville comptait 60 000 habitants avant le conflit.

19:30 Zelensky honore les soldats défendant KurskLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité des soldats impliqués dans l'offensive dans la région russe de Kursk dans la région frontalière de Sumy. Une vidéo le montre avec le commandant en chef de l'armée, Oleksandr Syrsky, remettant des médailles à des soldats dans un bunker souterrain. "Dans une guerre longue, il ne s'agit pas seulement de motiver son propre personnel. Il est nécessaire de motiver le monde entier et de les convaincre que les Ukrainiens peuvent être plus forts que l'ennemi", a déclaré Zelensky aux soldats. Leurs efforts à Kursk ont "beaucoup aidé à motiver ceux qui nous soutiennent avec des armes". L'offensive à Kursk se déroule depuis presque deux mois, Kiev fournissant peu de détails récemment. Entre-temps, dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, les forces russes ont fait de nouveaux progrès. La Russie rapportait régulièrement la capture de villes, l'armée ukrainienne s'étant récemment retirée de Wuhledar.

18:53 Incident avec Baerbock affecte un journaliste russeUn incident lors d'une conférence de presse de la ministre fédérale des Affaires étrangères allemande Annalena Baerbock à l'Assemblée générale de l'ONU à New York a eu des conséquences pour un journaliste de la télévision d'État russe. "Les actions du journaliste en question ont violé les directives d'accès aux médias", a expliqué le département d'accréditation de l'ONU. En conséquence, son statut d'accès a été réduit. Cela signifie qu'il doit maintenant passer par un poste de sécurité chaque fois qu'il visite les locaux et faire face à des restrictions d'accès au siège de l'ONU. Le journaliste a approché Baerbock sur les grounds de l'ONU et lui a posé une question alors qu'elle se rendait à un événement médiatique. Baerbock a fait référence à la conférence de presse à venir. Le reporter a continué à la suivre et s'est finalement tenu à côté de Baerbock alors qu'elle se préparait pour sa déclaration. Baerbock a alors demandé à l'homme de rejoindre les autres représentants des médias pour que l'événement médiatique puisse commencer. L'ambassadeur russe à l'ONU, Nebensia, a exigé que la décision soit annulée. Le reporter n'a pas harcelé Baerbock ni comportement inapproprié, décrivant une altercation avec un membre de la délégation allemande pendant l'incident comme une "attaque" contre la Russie.

18:11 Poutine ouvert à une conversation avec BidenLe Kremlin est ouvert à une conversation entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden. L'agence de presse russe TASS rapporte que Biden a précédemment déclaré qu'il serait possible pour lui de parler avec Poutine en marge du sommet du G20 en novembre au Brésil. Cependant, il doute que Poutine y soit présent. TASS cite maintenant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui déclare qu'il n'y a eu aucun échange sur ce sujet entre Moscou et Washington. "Il n'y a pas eu de discussions sur ce sujet, et il n'y a pas de conditions pour cela pour le moment." Peskov ajoute également : "Le président a répété à plusieurs reprises qu'il reste ouvert à tous les contacts." Depuis le début de la guerre, la question de savoir si le chef du Kremlin, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, sera présent au sommet du G20, est soulevée à chaque sommet. Le président brésilien Lula a expliqué que c'était à la justice brésilienne de décider de l'arrestation de son homologue russe s'il assistait au sommet.

17:26 Habitant de Crimée condamné à une longue peine de prison pour 'trahison'Un tribunal de Sevastopol sur la péninsule de Crimée a condamné un résident du territoire ukrainien annexé par la Russie à 14 ans de prison dans un camp de travail pénitentiaire strict pour 'trahison'. L'homme de 47 ans est accusé d'avoir fourni des informations sur les positions et l'équipement de l'armée russe à l'armée ukrainienne, selon l'accusation. Depuis le début de la guerre, des milliers de personnes en Russie ont été condamnées à des peines de prison,otherwise punies ou menacées de charges similaires.

16:42 Médecin sous surveillance pour une supposée fraude de millions dans les incapacitésUn médecin, dirigeant un panel médical en Ukraine, est accusé d'avoir empoché des millions en fournissant des certificats d'incapacité à des hommes. Des perquisitions menées à son domicile et son lieu de travail à Chmelnyzkyi ont abouti à la saisie de plus de cinq millions d'euros en espèces, équivalent à plus de deux millions d'euros cachés à l'étranger, selon les déclarations du Bureau d'enquête d'État. Elle a également accumulé de nombreuses propriétés et véhicules de luxe. Les enquêteurs ont découvert lors de ces perquisitions des listes d'hommes qui auraient simulé des maladies. La femme, âgée de 64 ans, pourrait écoper de jusqu'à une douzaine d'années de prison, selon les médias. Entre-temps, treize médecins de la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont été arrêtés pour avoir délivré des certificats d'incapacité à environ 400 hommes, rapportant environ 2 200 euros chacun. Découvrez plus de détails ici.

16:12 L'Ukraine revendique une frappe sur un dépôt de pétrole russeL'Ukraine a revendiqué la responsabilité de l'attaque contre un dépôt de pétrole dans la région russe de Voronezh à l'aide de drones. "La défense aérienne de l'ennemi a résisté mais a échoué", ont rapporté des sources du Service de sécurité d'Ukraine. Selon ces sources, le dépôt, contenant 20 réservoirs, a été pris pour cible par une attaque de drones nocturne, déclenchant un important incendie. Le gouverneur de Voronezh a déclaré qu'un drone ukrainien avait touché un réservoir vide dans un dépôt de pétrole, causant un petit incendie qui a été maîtrisé. Cependant, les services d'urgence russes ont déclaré qu'un grand incendie s'était propagé sur 2 000 mètres carrés dans un dépôt de pétrole dans la région de Voronezh.

16:00 Rapport de Cherson : victime civileLe gouverneur de la région de Cherson a rapporté une victime civile. Une femme de 75 ans a été tuée lorsque l'armée russe a touché Cherson avec un drone en milieu d'après-midi.

15:49 Wagenknecht et Wadephul compliment Woidke, Voigt et Kretschmer pour leur position sur l'UkraineBien que l'appel conjoint de l'Ukraine par les ministres-présidents de Saxe et de Brandebourg, Kretschmer et Woidke, et le président de l'CDU de Thuringe, Voigt, ait principalement suscité la critique, il a reçu les éloges de la présidente de BSW, Wagenknecht. "Intelligent et inhabituel" était leur appel, a-t-elle déclaré au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Le soutien est également venu de l'expert en politique étrangère de l'CDU, Wadephul : "La proposition est responsable car elle suit nos principes fondamentaux : elle reconnaît la violation par la Russie du droit international, notre engagement ferme envers l'UE et l'OTAN, et une résolution seulement possible conformément à la Charte des Nations unies". Avec l'article invité, "une ligne rouge" a été tracée. "La franchir conduit à aucune coopération avec le BSW". Wadephul a compris l'appel comme "une entreprise sérieuse pour établir un pont pour les éventuelles négociations de coalition tout en respectant nos valeurs fondamentales". Le fait que les trois principaux politiques de l'CDU et du SPD aient fait cela ensemble était "un message fort". Lisez l'article ici.

15:30 Demande de politiciens de l'Est pour des efforts diplomatiques afin de résoudre le conflit en Ukraine suscite la controverse : "Valeurs à vendre"?

Le président de l'CDU, Merz, critique l'appel de politiciens de l'Est en vue d'intensifier les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. "L'Ukraine se bat pour son existence. Nous devons rester solidaires d'elle dans notre propre intérêt. Les pourparlers de paix ne se produiront que si les deux parties sont prêtes", a déclaré Merz au "Süddeutsche Zeitung". Le député social-démocrate Roth, qui dirige le Comité des affaires étrangères au Bundestag, s'est également exprimé. "Si la lettre des trois ministres-présidents désignés était censée adoucir les négociations de coalition avec le BSW, je recommande la prudence", a-t-il déclaré, faisant référence à l'alliance de Wagenknecht et aux élections régionales récentes. Le député européen FDP Strack-Zimmermann a déclaré au "Rheinische Post": "On a l'impression que les valeurs libérales de notre pays sont échangées contre un peu de pouvoir et de campagne électorale à bon marché". Les dirigeants de Saxe et de Brandebourg, Kretschmer de l'CDU et Woidke du SPD, ainsi que le président de l'CDU de Thuringe, Voigt, ont appelé à un cessez-le-feu en Ukraine et ont suggéré d'engager la Russie dans des pourparlers diplomatiques via un article invité dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung". En savoir plus sur ce sujet ici.

15:05 Cause probable de la mort dans l'affaire de la "baleine espionne" : infection bactérienneContrairement à ce que soupçonnaient les défenseurs des animaux, la "baleine espionne" en Norvège n'a probablement pas été abattue. Au lieu de cela, les vétérinaires ont découvert une infection bactérienne comme cause probable de sa mort. Le Norwegian Veterinary Institute et les experts médico-légaux de la police ont conclu que le cachalot avait plusieurs blessures superficielles de la peau mais pas de blessures par balle et pas de fragments de métal. La baleine à bosse a été observée pour la première fois en Norvège en 2019, portant un harnais étiqueté "Équipement de Saint-Pétersbourg", ce qui a conduit à spéculer qu'elle était une baleine espionne, ou une baleine de thérapie. En fin août 2024, la baleine a été découverte morte dans une baie norvégienne. Deux organisations de défense des animaux ont supposé que la baleine avait été abattue une fois la nature des blessures connue et ont déposé une plainte.

Hier soir, l'Ukraine aurait fait face à une autre attaque de drones russes, ciblant prétendument des infrastructures critiques. L'armée de l'air ukrainienne prétend avoir abattu avec succès neuf des dix-neuf drones et en avoir perturbé sept autres avec des interférences électroniques. Cependant, le sort des trois drones restants reste incertain. À Kyiv, un bâtiment résidentiel aurait subi des dommages, entraînant une extinction rapide de l'incendie. Ailleurs, à Kherson, de nombreuses attaques auraient touché des infrastructures vitales, des installations d'approvisionnement et même des maisons privées, causant une victime et blessant quatre personnes.

14:04 Kremlin: "Kyiv continue de semer le trouble""Kyiv continue de semer le trouble, et nous attirerons sans aucun doute l'attention des représentants de l'AIEA sur ce sujet", déclare Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, à Reuters. Il fait référence à l'Organisation internationale de l'énergie atomique, la police du nucléaire de l'ONU. Jeudi, les forces russes ont prétendument intercepté un drone ukrainien près de la centrale nucléaire de Kursk, avec certains médias rapportant un incendie peu après à quelques kilomètres de là. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhiy Tykhyi, avait précédemment nié la implication de l'Ukraine dans de tels incidents près de la centrale.

13:46 La France fournit 12 canons Caesar à l'UkraineLe groupe de défense franco-allemand KNDS a conclu un accord pour la livraison de douze canons Caesar, financés par l'Ukraine, comme l'a révélé le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu sur la plateforme X. Caesar signifie "Camion équipé d’un système d’artillerie"), désignant un système d’artillerie automoteur capable de frapper des cibles jusqu’à 55 kilomètres de distance. "Augmenter la capacité de production de notre industrie de défense nous permet de soutenir l'Ukraine plus efficacement", a-t-il déclaré. La France a déjà livré plusieurs fois des canons Caesar à l'Ukraine.

13:11 Ukraine : Attaque contre le siège du FSB à NovossibirskUn incendie criminel aurait eu lieu jeudi au siège du service de sécurité fédéral (FSB) à Novossibirsk, selon une vidéo publiée par le renseignement militaire ukrainien montrant un homme en train de mettre le feu et étant ensuite englouti par les flammes. Les médias russes ont confirmé l'incident, rapportant l'incendie.

12:34 Russie : Un employé de la centrale nucléaire tué dans une explosion de voiture piégéeUn haut responsable de la centrale nucléaire occupée par la Russie de Zaporijjia a été tué dans une explosion de voiture piégée, a annoncé le service de sécurité ukrainien, fournissant des vidéos de l'explosion et affirmant que le "chef de la sécurité" de la centrale nucléaire, Andriy Korotky, avait été tué. Korotky aurait "collaboré volontairement avec les occupants russes", selon le service de sécurité ukrainien. La centrale nucléaire sous gestion russe a confirmé la mort de Korotky, l'attribuant à une "attaque terroriste" orchestrée par Kyiv.

11:29 Ukraine : Au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens seraient morts en captivité russeDepuis le lancement de l'invasion de la Russie en Ukraine, au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens seraient morts en détention russe, selon Victoria Tsymbaliuk du centre de coordination ukrainien pour les prisonniers de guerre du "Kyiv Independent". Le nombre réel de morts en détention russe pourrait être plus élevé en l'absence de surveillance internationale. Le centre estime que plusieurs prisonniers de guerre ont été torturés ou assassinés pendant leur détention en Russie. En septembre, le Bureau du procureur général d'Ukraine a ouvert des enquêtes sur la mort de 84 prisonniers de guerre ukrainiens.

11:00 Ukraine : Les Russes attaquent la région de Kirovohrad avec des dronesLes forces russes ont prétendument bombardé la région de Kirovohrad, en Ukraine centrale, avec des drones, selon le chef de l'administration militaire régionale, Andriy Raykovych, via son canal Telegram. Un bâtiment administratif d'entreprise à Holovanivsk aurait été endommagé lors de l'attaque des drones, blessant une personne.

10:27 L'assureur UNIQA quitte enfin la RussieLe groupe autrichien d'assurance UNIQA a finalisé la vente de sa filiale russe à Renaissance Life. Le montant de l'acquisition n'a pas été révélé. UNIQA avait annoncé l'année dernière son intention de vendre la filiale d'assurance conjointe avec Raiffeisen Bank International (RBI) à Renaissance Life. "Avec la conclusion de la transaction, nous avons maintenant quitté le marché russe", a déclaré le membre du conseil d'administration d'UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Des incendies importants font rage dans deux dépôts de carburant russesDes incendies ont éclaté dans deux dépôts de carburant russes pendant la nuit. Dans la région de Voronezh (voir l'entrée 05:10), le gouverneur Alexander Gusev a attribué l'incendie à une frappe de drone ukrainien. Une partie du drone de combat détruit aurait prétendument atterri dans le dépôt, enflammant un réservoir vide. Des vidéos présumées de la frappe de drone ont circulé sur les réseaux sociaux, mais l'ampleur de l'incendie est restée incertaine. Dans un village près de Perm dans les montagnes de l'Oural, un réservoir de carburant couvrant une superficie de 10 000 mètres carrés a été la proie des flammes. Les services d'urgence russes ont reconnu cet incident. Bien que les drones ukrainiens soient désormais capables de telles distances, les services d'urgence n'ont pas révélé une frappe de drone comme cause de l'incendie. Le village se trouve à environ 1700 kilomètres de l'Ukraine. Lire la suite ici.

09:30 Julia Navalnaya considère les discussions avec Poutine comme inutilesJulia Navalnaya a déclaré que discuter avec le président russe Vladimir Poutine était inutile. Elle a déclaré : "Il n'est pas nécessaire de dialoguer avec lui... Nous devons le combattre pour que justice triomphe un jour", a déclaré l'épouse du critique du Kremlin Alexey Navalny, actuellement en exil, devant le Conseil constitutionnel français à Paris. "L'Occident ne comprend pas que Poutine n'attend personne pour engager des discussions avec lui. (...) Il s'en fiche", a-t-elle ajouté. Elle a souligné l'importance de "ne pas abandonner et ne pas craindre ce régime". Actuellement, elle est inscrite comme "terroriste et extrémiste" en Russie, suite à un ordre du tribunal de juillet délivrant un mandat d'arrêt contre elle pour son présumé implication dans une organisation extrémiste. Un mandat d'arrêt a également été délivré pour son évasion des investigations préliminaires.

08:58 Ukraine reveals Russian troop lossesLe Haut Commandement ukrainien a révélé de nouveaux chiffres de pertes pour les troupes russes en Ukraine. Elles estiment que la Russie a subi environ 657 940 pertes en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne d'environ 1 230. Kyiv rapporté que 15 chars, 59 systèmes d'artillerie et 101 drones ont également été détruits. Selon l'Ukraine, la Russie a perdu 8 908 chars, 18 965 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 16 494 drones, 28 navires et un sous-marin depuis l'attaque à grande échelle. Les estimations externes fournissent des chiffres de pertes plus bas, mais ce sont toujours des valeurs minimales.

08:09 Ukraine reports 82 Russian attacks on Sumy regionLes forces russes ont attaqué la région de Sumy dans le nord-est de l'Ukraine 82 fois au cours des dernières 24 heures, selon le canal Telegram de l'administration militaire régionale. Huit civils ont été blessés lors de ces attaques. Les forces russes sont accusées d'avoir utilisé des mortiers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des bombes guidées et des drones. Plus de dix communautés de Sumy ont été touchées, notamment Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman et Seredyna-Buda. La région de Sumy partage des frontières avec les régions russes de Bryansk, Kursk et Belgorod.

07:33 Ukraine Opens First Recruitment Office in PolandL'armée ukrainienne a établi un bureau de recrutement en Pologne, selon le ministère de la Défense ukrainien. Le bureau de la "Légion ukrainienne" à Lublin est le premier centre de recrutement à l'étranger de l'armée ukrainienne. La création d'une "Légion ukrainienne" en Pologne faisait partie d'un accord de sécurité signé entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk en juillet. Depuis l'invasion russe, la Pologne a accueilli environ un million de personnes venues d'Ukraine. Les estimations du gouvernement ukrainien suggèrent qu'environ 300 000 personnes en âge de combattre de l'Ukraine résident en Pologne. Le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a informé "Wirtualna Polska" que la Pologne n'était pas responsable du recrutement de volontaires ukrainiens mais seulement de leur formation militaire. "Le nombre de Ukrainiens qui se sont inscrits est trop faible", a déclaré Kosiniak-Kamysz. Selon le ministère de la Défense ukrainien, près de 200 candidatures ont été reçues jusqu'à présent.

06:52 ISW: Russian resources for Eastern Ukraine offensive exhaustedL'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) indique dans son dernier rapport que les forces armées russes manquent des ressources personnelles et matérielles nécessaires pour soutenir des efforts offensifs intensifiés à long terme. L'offensive estivale russe avait été préparée par la direction militaire pendant des mois. Cependant, les réserves et les ressources collectées à cette fin sont probablement considérablement épuisées par les combats en cours, selon l'ISW. Comme les officiels ukrainiens et l'ISW l'avaient estimé précédemment, l'offensive russe actuelle dans l'est de l'Ukraine devrait atteindre son apogée dans les mois, voire les semaines à venir.

06:12 Zelensky: "The Front Line Must Be Strengthened"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue la visite du nouveau secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte à Kyiv deux jours seulement après son inauguration comme "significative". "Il s'agit de transformer cette priorité en décisions maintenant", déclare Zelensky dans son discours vidéo du soir. Il souligne que tous les accords avec les partenaires de l'Ukraine concernant le soutien à la défense de son pays doivent être pleinement exécutés, citant des promesses antérieures non remplies ou partiellement mises en œuvre. "La ligne de front doit être renforcée", déclare Zelensky. En outre, il demande l'autorisation de ses partenaires d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles militaires sur le territoire russe. "Tout le monde dans l'alliance est conscient de la nécessité", déclare le président. Zelensky mentionne également la défense aérienne comme une priorité.

05:35 Ukraine Highlights Defense Industry Innovations to Attract InvestorsLe ministère de la Défense ukrainien cherche à attirer des investissements étrangers dans son secteur de la défense. Un lieu non identifié en Ukraine a accueilli une exposition d'armes secrète pour les investisseurs internationaux, selon l'agence de presse ukrainienne Ukrinform. Le deputy ministre Dmytro Klimenkov a présenté divers armes ukrainiennes, telles qu'un système de missiles anti-chars, un système d'artillerie automoteur, des véhicules

22:22 Le tourisme en Lettonie affecté par le conflit en UkraineLe journal letton "Diena" a rapporté que l'invasion de la Russie en Ukraine a également un impact négatif sur le tourisme en Lettonie. Les entreprises touristiques s'adaptent à l'absence de touristes russes et au peu probable retour de visiteurs russes à court terme. De plus, les pays considèrent les pays baltes comme une région instable en raison des conflits militaires en cours, ce qui décourage les visiteurs potentiels.

21:40 La Suisse fournit 1,5 milliard d'euros pour la reconstruction de l'UkraineLa Suisse prévoit de consacrer 1,5 milliard de francs suisses (1,54 milliard d'euros) à des projets de reconstruction en Ukraine au cours des quatre prochaines années, selon l'ambassadeur de Suisse en Ukraine et en Moldavie, Felix Baumann. Un milliard sera affecté à l'autonomie ukrainienne, au déminage et à l'aide humanitaire. Les fonds restants soutiendront des projets impliquant le secteur privé suisse. "Nous sommes sérieux dans nos intentions, et notre représentant en Ukraine aidera à mettre en œuvre ce projet", a déclaré Baumann lors d'une réunion avec le ministre Oleksiy Kuleba. Kuleba a également mis en avant la construction de logements pour les plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays comme priorité pour la coopération avec la Suisse.

20:39 L'Ukraine reçoit un système de défense aérienne Patriot de la RoumanieLe porte-parole du ministère de la Défense roumain, Constantin Spinu, a confirmé que l'Ukraine a reçu un système de défense aérienne Patriot de Bucarest. Le président Volodymyr Zelenskyy a exprimé sa gratitude pour l'aide, déclarant : "Je suis reconnaissant à chaque pays qui nous aide en matière de défense aérienne. Je suis particulièrement reconnaissant à la Roumanie pour les systèmes Patriot. Ensemble, nous pouvons renforcer notre efficacité et mettre fin à l'agression russe en détruisant conjointement les drones Shahed et les missiles." Bucarest a d'abord hésité, mais a finalement décidé de faire don de son système Patriot en juin, la livraison ayant été commandée en juillet.

19:57 Forbes : Gazprom enregistre des pertes record, la plus mauvaise entreprise russe depuis 1998Selon Forbes, la société russe d'État Public Joint Stock Company Gazprom a enregistré une perte nette record de 5,5 milliards d'euros en 2023, la rendant la plus mauvaise entreprise de Russie depuis 1998. Le complexe gazier et chimique d'Amour, une coentreprise entre le holding Sibur Holding de Russie et la Sinopec de Chine, se classe deuxième sur la liste Forbes des entreprises russes les plus déficitaires. D'autres entreprises figurant sur la liste sont Ozon (perte nette de 408 millions d'euros), United Aircraft Corporation (perte nette de 326 millions d'euros) et le réseau social VK (perte nette de 326 millions d'euros).

