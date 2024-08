Selon l'OIT, le chômage des jeunes dans le monde est à son plus bas niveau depuis 15 ans

À l'échelle mondiale, les taux de chômage des jeunes sont au plus bas depuis 2007, mais certaines régions sont plus touchées que d'autres. En 2022, il y avait 64,9 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans sans emploi dans le monde, selon l'Organisation internationale du travail (OIT). C'est le chiffre le plus bas depuis le début du millénaire.

Le taux de chômage pour les 15-24 ans était de 13 % l'an dernier, le plus bas depuis 2007 et inférieur au niveau d'avant la COVID-19 en 2019. L'OIT prévoit une nouvelle baisse à 12,8 % cette année et l'année prochaine.

Cependant, le tableau est différent selon les régions : les taux de chômage des jeunes dans les États arabes, la région du Pacifique et l'Asie de l'Est et du Sud-Est étaient plus élevés en 2023 qu'en 2019. L'OIT s'inquiète de la tendance croissante vers l'emploi temporaire pour les jeunes et de l'écart grandissant entre les jeunes diplômés et le nombre d'emplois adaptés.

L'an dernier, 20,4 % des jeunes n'étaient ni employés ni scolarisés ou en formation, les deux tiers étant des filles ou des femmes.

Malgré la baisse mondiale du chômage des jeunes, les États arabes, la région du Pacifique et l'Asie de l'Est et du Sud-Est continuent de lutter contre des taux plus élevés par rapport à 2019. Ce problème persistant de chômage des jeunes contribue à un nombre important de jeunes sans emploi dans le monde, ce qui en fait une préoccupation majeure.

