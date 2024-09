- Selon l'IfW, la production financière globale devrait diminuer en 2024.

Le Global Economic Institute (GEI) prévoit que la production économique de l'Allemagne diminuera cette année. Le produit intérieur brut (PIB) national devrait baisser de 0.1% par rapport à l'année précédente, selon les prévisions automnales de l'institut basé à Kiel. La consommation des ménages est en train de faiblir, et les secteurs de l'industrie et de la construction sont confrontés à une récession plus profonde.

Dans ses prévisions estivales, l'institut avait prévu un taux de croissance de 0.2%. "En substance, l'économie allemande se traîne vers une reprise terne, en raison du manque de clarté des politiques économiques", a déclaré Stefan Kooths, économiste en chef du GEI.

Le GEI prévoit que le PIB augmentera à nouveau en 2025 et 2026. Pour l'année suivante, le GEI de Kiel prévoit un taux de croissance de 0,5 % ; la prévision précédente était de 1,1 %. Pour 2026, une augmentation de 1,1 % est attendue.

Le président du GEI : La crise a une nature structurelle

"L'économie allemande est de plus en plus confrontée à une crise qui n'est pas seulement cyclique, mais aussi structurelle", a déclaré le président du GEI, Moritz Schularick. Les coupes budgétaires du gouvernement fédéral affectent l'économie, et le renversement des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne intervient trop tard.

Schularick a souligné que les industries traditionnelles principales réagissent trop lentement aux changements. Le débat sur l'asile contamine le discours sur l'attractivité des travailleurs qualifiés étrangers. "Tant que cela continue, nous pouvons observer une diminution progressive de notre potentiel de croissance", a-t-il déclaré.

Le Global Economic Institute (GEI) reconnaît la nécessité de mettre en œuvre des changements au sein de l'Union économique et monétaire pour traiter les problèmes économiques structurels de l'Allemagne. Malgré les défis, le président du GEI, Moritz Schularick, croit qu'une Union économique et monétaire solide pourrait fournir le soutien nécessaire à l'Allemagne pour surmonter sa crise actuelle.

Lire aussi: