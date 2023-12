Selon les services de renseignement américains, l'Iran serait impliqué dans la préparation d'attentats en mer Rouge

Les rebelles houthis , soutenus par l'Iran, ont lancé plus de 100 attaques contre une douzaine de navires commerciaux et marchands transitant par la mer Rouge au cours des quatre dernières semaines, avait précédemment rapporté CNN. Les renseignements nouvellement déclassifiés suggèrent que "le soutien iranien tout au long de la crise de Gaza a permis aux Houthis de lancer des attaques contre Israël et des cibles maritimes, bien que l'Iran ait souvent reporté sur les Houthis le pouvoir de décision opérationnelle", a déclaré M. Watson.

Mardi, un haut responsable militaire américain a déclaré que les Iraniens opéraient en mer Rouge lorsqu'on lui a demandé si l'Iran aidait les Houthis à sélectionner des cibles. Toutefois, ce responsable a déclaré que les attaques des Houthis avaient été largement indiscriminées.

"L'Iran a le choix de fournir ou non ce soutien, sans lequel les Houthis auraient du mal à suivre et à frapper efficacement les navires commerciaux empruntant les voies maritimes de la mer Rouge et du golfe d'Aden", a déclaré M. Watson.

Les renseignements suggèrent également que les Iraniens ont fourni aux Houthis des systèmes de surveillance qui leur permettent d'opérer dans l'espace maritime, a ajouté M. Watson.

"Les renseignements tactiques fournis par l'Iran ont été essentiels pour permettre aux Houthis de cibler les navires depuis que le groupe a commencé ses attaques en novembre", a-t-elle ajouté.

Les drones et les missiles utilisés par les Houthis pour leurs attaques ont également été fournis par l'Iran, selon Mme Watson, dans le cadre de l'armement du groupe rebelle par l'Iran depuis 2015.

Les États-Unis ont lancé cette semaine l'opération Prosperity Guardian, une coalition maritime visant à renforcer la sécurité dans le sud de la mer Rouge. Plus de 20 nations ont signé l'initiative jusqu'à présent, a déclaré le Pentagone jeudi.

Source: edition.cnn.com