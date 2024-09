Selon les rapports, les employés de Boeing ont donné la priorité à la vitesse plutôt qu'à la qualité, affirme l'Administration fédérale de l'aviation.

Les résultats encore inconnus d'une audition de six semaines de la FAA, jamais divulgués auparavant, pourraient ajouter plus de fardeau à une compagnie actuellement aux prises avec plusieurs problèmes. Ces problèmes incluent des préoccupations concernant la sécurité de ses avions et une grève impliquant 33 000 membres de syndicats, la première en 16 ans.

En janvier, un bouchon de porte s'est détaché d'un 737 Max exploité par Alaska Airlines peu après le décollage. Heureusement, il n'y a eu ni morts ni blessures graves. Cependant, cet incident a entraîné de nombreuses enquêtes, l'une d'elles concluant que l'avion avait quitté l'usine Boeing sans les boulons essentiels nécessaires pour maintenir le bouchon de porte en place.

Le mercredi, la sous-commission permanente d'enquête du Sénat a révélé ces résultats. Elle prévoit de tenir une audience, présumément avec le témoignage de Mike Whitaker, administrateur de la FAA.

Le rapport, publié sous forme de mémo aux membres de la sous-commission, a déclaré : "Les résultats exposent l'ampleur des processus de production problématiques, notamment les difficultés de Boeing à former et équiper adéquatement le personnel de manufacture, à documenter et contrôler méticuleusement les pièces non conformes et à effectuer des inspections de qualité approfondies."

Whitaker avait témoigné en juin que la FAA avait adopté une approche laxiste dans la réglementation de l'aviation. Cependant, le nouveau rapport ne fait pas de quartier pour la FAA, mettant en lumière son rôle dans les échecs de Boeing.

"Ces résultats soulignent une lutte continue et inébranlable de la FAA pour s'assurer que Boeing respecte les normes de sécurité les plus strictes dans ses installations de production", a-t-il déclaré. "Les nouvelles informations soulèvent des doutes sur l'efficacité de la FAA dans la surveillance de la société."

Le rapport a détaillé les erreurs de sécurité et les raccourcis régulièrement pratiqués par les employés de Boeing. L'un des cas les plus notables, selon l'audit, impliquait un mécanicien de Boeing qui utilisait un outil de mesure non autorisé, non étalonné et non marqué pour vérifier les écarts entre les composants.

Le rapport a également attiré l'attention sur "l'absence d'un processus de contrôle des articles de rebut", une préoccupation soulevée par un lanceur d'alerte dans un rapport précédent de CNN cette année.

Lors de son témoignage devant la sous-commission de l'aviation de la Chambre mardi, Whitaker a révélé que la FAA avait augmenté ses inspecteurs à l'usine de Boeing à Renton, Washington, en exigeant l'approbation individuelle de chaque nouvel avion.

Whitaker a affirmé que Boeing avait fait des progrès significatifs dans la résolution des tâches en suspens qui "se transfèrent" aux nouveaux avions lorsqu'ils descendent la chaîne de production. Cependant, il a souligné que changer la culture de sécurité de Boeing serait une entreprise de longue haleine, nécessitant des années de messages cohérents et que les employés considèrent la sécurité comme plus importante que la production pour apporter des changements.

Les révélations de l'audit de la FAA pourraient potentiellement aggraver les défis commerciaux que la société

