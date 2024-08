Selon les mots de Poutine, l'Ukraine envisageait de lancer une attaque contre la centrale nucléaire située à Koursk.

Les tensions entourant les conflits de la région de Kursk représentent un risque potentiel pour la centrale nucléaire locale. En réponse, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) recommande la "plus grande prudence". Le dirigeant russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de planifier une attaque contre la centrale nucléaire de Kursk. Poutine a formulé cette accusation sans fournir de preuves concrètes lors d'une réunion télévisée avec son cabinet.

La centrale nucléaire est située à environ 100 kilomètres de la frontière, dans la région russe de Kursk. Le 6 août, les forces ukrainiennes ont surpris en s'installant dans la région. Depuis, l'Ukraine affirme contrôler près d'une centaine de localités et plus d'un thousand kilomètres carrés de territoire, suite au lancement de leur contre-offensive. Face à ces développements, l'AIEA a exprimé ses préoccupations quant à l'impact des conflits sur la centrale nucléaire de Kursk et a appelé toutes les parties à faire preuve de "la plus grande retenue".

Juste quelques heures avant les accusations de Poutine contre l'Ukraine, l'AIEA a annoncé que son directeur, Rafael Grossi, prévoyait de se rendre à la centrale nucléaire de Kursk la semaine suivante. Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'AIEA a constamment mis en garde contre les dangers potentiels d'un accident nucléaire en raison des conflits en cours, en particulier près de la centrale nucléaire occupée par la Russie à Zaporizhzhia. L'agence basée à Vienne a récemment mis en évidence la détérioration de la situation autour de la centrale suite à une attaque de drone.

La Russie a pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en mars 2022, dans le cadre de sa campagne militaire contre l'Ukraine. Depuis, en raison des combats, des incidents fréquents se sont produits, avec des accusations mutuelles de Kyiv et de Moscou.

