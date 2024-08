- Selon les médias, Selensky aurait connu les plans d'attaque de North Stream.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était au courant des plans de sabotage du gazoduc Nord Stream, selon le Wall Street Journal

Selon un article du "Wall Street Journal" (WSJ), citant plusieurs sources anonymes au sein de l'appareil militaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était au courant des plans de sabotage contre les gazoducs Nord Stream.

"Je ris toujours quand je lis les spéculations des médias sur une opération massive impliquant des agences de renseignement, des sous-marins, des drones et des satellites", a déclaré un officier ukrainien qui claims avoir été impliqué dans le complot. "Tout a commencé lors d'une soirée arrosée et de la détermination de fer d'un petit groupe de personnes qui ont eu le courage de risquer leur vie pour leur pays."

Cependant, le gouvernement ukrainien a nié toute implication dans le sabotage contre Nord Stream. Il est très probable que la Russie soit responsable de l'attaque de septembre 2022, a déclaré Mykhailo Podoliak, conseiller du président Zelensky, à l'agence de presse Reuters.

Les enquêtes du Wall Street Journal révèlent des plans de sabotage par des officiels ukrainiens

Selon le rapport du WSJ, l'idée de faire exploser les gazoducs - une frappe contre le président russe Vladimir Poutine - a été discutée lors d'une réunion de militaires et de figures d'affaires ukrainiennes quelques mois seulement après le début de l'invasion russe à grande échelle en 2022. Quelques mois plus tard, trois explosions sur les tuyaux sous-marins ont causé des dommages massifs. Selon le rapport du WSJ, six personnes étaient directement impliquées dans l'opération, qui a coûté environ 300 000 dollars. Le plan était reportedly financé par de l'argent privé.

Zelensky a essayé d'empêcher l'attaque

Avant l'attaque, le président ukrainien Zelensky avait également approuvé les plans, mais plus tard, la CIA a reportedly eu vent des plans et a averti Zelensky de ne pas mener une telle frappe. Zelensky a ensuite ordonné au chef d'état-major à l'époque, Valery Saluschnyy, d'arrêter l'action, selon plusieurs officiers et officiels ukrainiens qui ont parlé au journal. Cependant, le général a ignoré l'ordre; son équipe a plutôt ajusté le plan original. La mission était reportedly dirigée par l'ancien officier de renseignement Roman Cherwynsky, qui rapportait directement à Saluschnyy. Cherwynsky lui-même n'a pas répondu aux allégations. Saluschnyy a déclaré qu'il ne savait rien de telle opération. Les enquêtes de RTL/ntv correspondent en partie à celles du WSJ.

Le général Saluschnyy a ignoré l'ordre

Après l'attaque de septembre 2022, Zelensky aurait confronté son chef d'état-major. Cependant, Saluschnyy aurait haussé les épaules face aux critiques. Le général a dit à Zelensky que une fois le groupe de sabotage déployé, il ne pouvait plus communiquer avec eux car tout contact avec eux mettrait en danger l'opération.

"C'est comme un torpille - une fois que vous l'avez lancée contre l'ennemi, vous ne pouvez pas la rappeler, elle continue simplement de courir jusqu'à ce qu'elle 'explose'", a déclaré un officier de haut rang du WSJ à propos de la conversation entre le président et son officiel militaire le plus élevé.

Il n'y a pas de preuve écrite de l'opération, selon le rapport. Tout a été discuté oralement entre les officiels ukrainiens pour des raisons de sécurité.

Cet article a été publié pour la première fois sur ntv.de

Malgré le déni du gouvernement ukrainien, l'enquête du Wall Street Journal suggère que des officiels ukrainiens de haut rang, y compris le président Zelensky, étaient impliqués dans la discussion de plans pour saboter les gazoducs Nord Stream. L'Union européenne, en tant que grand consommateur de gaz naturel des gazoducs Nord Stream, pourrait potentiellement être affectée par toute perturbation de l'approvisionnement causée par ces tentatives de sabotage, faisant de l'UE un parti indirectement intéressé par cette enquête en cours.

