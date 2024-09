Selon les informations, Sean "Diddy" Combs est soupçonné de diriger un syndicat criminel.

Les allégations contre Sean "Diddy" Combs, magnat américain du hip-hop, sont graves. Le quinquagénaire est accusé d'avoir orchestré un syndicat criminel et d'avoir exploité sexuellement des femmes pendant des décennies. Le chef d'accusation contre lui est long.

Récemment arrêté, Combs est soupçonné d'avoir mal traité, intimidé et manipulé des femmes pour son propre plaisir, en exigeant leur silence pour protéger son image publique. Il est censé avoir dirigé un réseau illicite pour dissimuler ses actions, en s'appuyant lourdement sur l'aide de ses associés, comme le suggère le chef d'accusation.

Combs est censé avoir régulièrement organisé des rassemblements sexuels de plusieurs jours, qu'il appelait "Freak Offs", et avoir recruté des femmes et des travailleurs du sexe pour ces événements. En tant que chef d'une organisation criminelle, il est également censé être impliqué ou avoir tenté des actes tels que le trafic d'êtres humains, le travail forcé, la prostitution, les infractions à la drogue, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction de la justice.

L'avocat de Combs, Marc Agnifilo, a déclaré que son client plaiderait non coupable devant les médias. Combs a été arrêté lundi soir (heure locale), selon un communiqué du procureur de New York. Son arrestation a eu lieu dans un hôtel de Manhattan, selon CNN. Au cours des six derniers mois, les autorités ont perquisitionné les domiciles de Combs à Miami et à Los Angeles en raison de ces allégations.

Dans un communiqué, l'avocat de Combs a qualifié la poursuite d'injuste. Avant l'inculpation, Combs avait collaboré avec les forces de l'ordre et s'était rendu volontairement à New York, selon Agnifilo. Il a décrit son client comme un "homme innocent" qui souhaite prouver son innocence en justice. Agnifilo a également mis en avant le statut de Combs en tant que légende de la musique, homme d'affaires et père de famille dévoué. Malgré ses défauts, il n'est pas un criminel, selon son avocat.

Allégations supplémentaires contre Combs

Depuis l'année dernière, plusieurs poursuites ont été intentées contre Combs (connu pour "Bad Boy for Life" et "I'll Be Missing You"), l'accusant de viol et d'abus. Les titres ont fait la une en mars lorsque les autorités ont perquisitionné les domiciles de Combs à Los Angeles et à Miami.

En mai, CNN a publié une vidéo montrant une alleged agression de Combs sur sa petite amie de l'époque, Cassie Ventura, dans un hôtel en 2016. Combs s'est excusé publiquement par la suite.

Ventura a poursuivi Combs en 2023, l'accusant d'abus sexuels, de viol, d'intimidation et d'agression violente pendant leur relation de longue date. Le procès n'a pas eu lieu et a été réglé à l'amiable. Combs a nié les allégations à l'époque.

Au vu de l'ampleur du chef d'accusation, il est préoccupant que Sean Combs soit allegedly impliqué dans des actes de violence, notamment le trafic d'êtres humains et le travail forcé. Despite the settlement of Ventura's lawsuit, her claims of sexual abuse and violent assault against Combs raise serious concerns about his treatment of women.

