À Dippoldiswalde, un homme de 37 ans est suspecté de tentative de meurtre sur sa ancienne flamme. Un mandat d'arrêt contre lui a été émis lundi par le tribunal d'instance de Dresde, selon le parquet et la police de Dresde mardi.

On prétend que l'homme a agressé une femme de 36 ans, son ancienne partenaire, dans leur logement commun aux alentours de 3 heures du matin dimanche. L'agression présumée a inclus des coups et une strangulation dans l'intention de mettre fin à sa vie. La femme a réussi à s'échapper de l'appartement.

L'homme de 37 ans a été arrêté temporairement dimanche et est actuellement détenu. Il a gardé le silence concernant les chefs d'accusation contre lui. L'enquête menée par le parquet et la police criminelle se poursuit et devrait être un processus long.

Le parquet de Dresde est en charge de l'enquête sur l'incident, en tant qu'agence principale chargée de la poursuite des crimes. Par conséquent, tout procès éventuel pour le suspect serait traité par le Bureau du Procureur au tribunal approprié.

