- Selon les informations, le roi Charles est prêt à pardonner au prince Harry suite à leurs rencontres spirituelles.

En février dernier, il a été révélé que le roi Charles avait été diagnostiqué avec un cancer. Rapidement, son fils, le prince Harry, résidant aux États-Unis, a sauté dans un avion pour être aux côtés de son père malade au Royaume-Uni. Après une brève rencontre, le roi et le prince Harry se sont séparés.

Depuis, les deux n'ont reportedly pas croisé leur chemin, et ce qui est plus préoccupant pour le monarque, c'est qu'il n'a pas rencontré ses petits-enfants, Archie et Lilibet, depuis juin 2022. Le prince Harry et son épouse, la duchesse Meghan, ont quitté pour l'Amérique en début d'année 2020, entraînant une relation tendue avec son plus jeune fils. Cette lutte avec son fils et ses petits-enfants éloignés a un impact significatif sur le roi de 75 ans.

Selon les informations, le roi Charles a discuté de ces questions avec le clergé

Les tensions entre le prince Harry et la famille royale ont augmenté, aboutissant à des conflits publics et des accusations graves. Dans un documentaire Netflix et ses mémoires, le prince Harry a partagé des conflits personnels et des histoires. Selon les rapports, la tension est si intense que depuis sa visite, le roi a refusé de parler à son fils, cherchant la tranquillité et évitant les disputes supplémentaires.

Selon le "Daily Mail", le roi a cherché un conseil spirituel, demandant des conseils au clergé. Connu pour sa foi, le roi Charles s'est encore plus intéressé à la théologie depuis son accession au trône, explorant des sujets tels que le pardon.

Les rapports suggèrent que le roi Charles a trouvé du réconfort et du courage dans ses conversations spirituelles avec le clergé, potentiellement préparant la voie pour une résolution et une réconciliation avec son plus jeune fils.

+++ À lire également +++

Le prince Louis fait sa première promenade de Noël avec Kate

Un initié parle du prince Andrew

Le prince Charles et le prince William ont allegedly critiqué Harry pour être "trop sensible"

Malgré la tension dans leur relation, le roi Charles continue d'exprimer son espoir de se réconcilier avec le prince Harry. Dans une récente interview, il a mentionné son désir de réparer leurs liens, mettant en évidence son amour et sa préoccupation pour son fils.

La possibilité d'une résolution a été encore plus alimentée lorsque cela a été révélé que le prince Harry avait envoyé une lettre émouvante à son père, exprimant son profond regret concernant leur éloignement et demandant le pardon.

Lire aussi: