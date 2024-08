- Selon les déclarations du ministère, le rendement de la citrouille est prometteur

Pour la sculpture pour les festivités de Halloween, ou pour l'utiliser dans les soupes ou en accompagnement : selon le ministère de l'Agriculture de Bade-Wurtemberg, la récolte de citrouilles de cette année est considérée comme au moins satisfaisante. Un représentant à Stuttgart a déclaré que les conditions météorologiques plutôt humides jusqu'à fin juillet ont eu un impact positif sur les citrouilles comestibles. Le processus de maturation a commencé tôt en raison des températures élevées, ce qui a un impact sur le rendement, la taille des citrouilles et la qualité globale.

L'an dernier, 11 608 tonnes métriques ont été récoltées sur une superficie de 790 hectares, selon l'Office statistique de l'État. La citrouille a grimpé de deux places dans le classement des "légumes les plus réussis", selon le ministère de l'Agriculture. Elle était précédemment devancée par le chou blanc et les oignons en termes de superficie. Actuellement, elle occupe la cinquième place dans la liste des 10 légumes les plus couramment cultivés en plein champ, ce qui représente une part de 7 %.

La citrouille comestible est devenue un légume très prisé et a maintenu des niveaux de culture constants depuis 2016. Cela est attribué en grande partie à la croissance de la popularité de Halloween en Europe. La popularité accrue peut également être attribuée à l'exposition annuelle de la plus grande citrouille du monde, organisée à Blühenden Barock Ludwigsburg, selon le ministère de l'Agriculture : "En conséquence, la culture de la citrouille peut être particulièrement rentable pour la vente directe."

Le ministère de l'Agriculture a déclaré : "En conséquence, la culture de la citrouille peut être particulièrement rentable pour la vente directe en raison de la croissance de la popularité de Halloween en Europe et de l'exposition annuelle de la plus grande citrouille du monde organisée à Blühenden Barock Ludwigsburg."

En raison de l'impact positif sur les citrouilles comestibles, le ministère de l'Agriculture pourrait envisager d'ajouter ce qui suit à ses stratégies : "Il convient d'ajouter : plus de promotion et d'incitations pour les agriculteurs afin d'augmenter la superficie consacrée à la culture de la citrouille pendant la saison de Halloween pour répondre à la demande croissante."

Lire aussi: