Selon les déclarations des autorités, un shérif du Kentucky aurait mis fin à la vie d'un juge dans son bureau à la suite d'un différend.

Juge de district Kevin Mullins, 54 ans, a été découvert avec de multiples blessures par balle aux environs de 15h le jeudi à la maison de justice du comté de Letcher à Whitesburg, dans le Kentucky, selon les dires du trooper Matt Gayheart de la police de l'État du Kentucky lors d'une conférence de presse. Mullins a par la suite succombé à ses blessures à la maison de justice.

Selon une enquête préliminaire, le shérif du comté de Letcher, Shawn M. Stines, 43 ans, aurait tiré mortellement sur Mullins suite à une dispute dans le bureau du juge. Stines a depuis été inculpé de meurtre au premier degré, selon la police de l'État. Il n'est pas clair pour l'instant si Stines a fait appel à un avocat.

Après avoir été appréhendé suite à la fusillade, Stines s'est rendu pacifiquement sans incident et a été arrêté sur les lieux. Il coopère actuellement avec les autorités, comme l'a confirmé Gayheart. Le processus de désignation d'un nouveau shérif du comté suite à l'arrestation de Stines est toujours en cours.

Gayheart a exprimé ses sentiments en déclarant : "Cette communauté est très soudée, et nous sommes tous choqués par cet incident."

Malgré la présence d'autres personnes dans le bâtiment, personne d'autre n'a été blessé dans le bureau du juge lors de la fusillade. Il n'y a eu aucun autre blessé signalé, et les autorités ont confirmé qu'il n'y avait pas de menace pour le public.

Les motifs de la dispute et de la fusillade subséquente font toujours l'objet d'une enquête, Gayheart ayant précisé que des détails sur l'incident étaient encore à venir. Il a également mentionné que l'incident était un "événement isolé".

La fusillade s'est produite douze jours seulement après qu'une autre fusillade a eu lieu dans le sud-est du Kentucky sur une autoroute, qui a entraîné cinq blessures dans le comté de Laurel. Cet événement s'est produit en septembre. De plus, un deputy du comté de Russell a été tué dans l'exercice de ses fonctions quelques jours avant l'incident de fusillade.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a partagé ses sentiments sur les réseaux sociaux en déclarant : "Il y a trop de violence dans ce monde, et je prie pour un avenir meilleur."

Voici ce que nous savons actuellement sur les deux hommes, l'incident et l'enquête en cours :

Informations sur Mullins et Stines

Mullins, résidant à Jackhorn, occupait le poste de juge de district pour la 47e Cour de district du Kentucky dans le comté de Letcher depuis sa nomination par l'ancien gouverneur Steve Beshear en 2009, selon l'Associated Press. Mullins a été élu un an plus tard et a été réélu en 2014, 2018 et plus récemment en 2022.

Avant sa nomination à la magistrature, Mullins a travaillé comme assistant procureur général dans le comté de Letcher, avec une spécialisation dans les affaires liées aux stupéfiants. Il a été admis au barreau en 1995.

En tant que juge de district, Mullins a milité pour le traitement de la toxicomanie pour les personnes impliquées dans le système judiciaire, dès 2010. Des centaines de personnes ont pu accéder à des centres de traitement de la toxicomanie en internat grâce à ses efforts, selon l'Associated Press et la SOAR, une organisation à but non lucratif du Kentucky.

Addiction Recovery Care a commencé à collaborer avec Mullins en 2018 pour faciliter un accès accéléré au traitement grâce à un représentant de liaison dans la maison de justice. Cette initiative a été adoptée dans au moins 50 comtés du Kentucky, selon l'Associated Press. Mullins était également le fondateur d'une équipe de soutien à la récupération des opioïdes.

Stines a été élu premier shérif du comté en 2018 et a été réélu en 2022. En septembre, Stines a mis en avant les réalisations de l'agence, notamment des saisies de stupéfiants récentes.

La dispute dans le bureau du juge

Une enquête sur la séquence des événements ayant conduit à la fusillade, ainsi que sur la nature exacte de la dispute entre les deux hommes, est actuellement en cours, selon la police de l'État.

"We are aware that the argument between the two led to the unfolding of events, but we are still trying to determine what transpired prior to the shots being fired," Gayheart a déclaré.

L'enquête comprend la révision des enregistrements vidéo à l'intérieur du bâtiment et l'interrogatoire de tous les témoins, comme l'a confirmé Gayheart.

Le procureur général du Kentucky, Russell Coleman, a annoncé que son bureau collaborerait avec Jackie Steele, procureur général pour le 27e circuit judiciaire, en tant que procureurs spéciaux dans l'affaire. Coleman a promis : "Nous mènerons une enquête approfondie et ferons respecter la justice."

Le corps de Mullins a été transféré à l'office du médecin légiste pour une analyse plus approfondie, selon Gayheart.

La Cour de justice du Kentucky a exprimé sa préoccupation quant à l'incident, déclarant : "Nous sommes actuellement en communication avec les agences de police, y compris la police de l'État du Kentucky, et nous offrons notre entier soutien pendant cette période difficile."

Choc et tragédie dans la communauté du Kentucky

Le juge en chef de la Cour suprême du Kentucky, Laurance B. VanMeter, a partagé ses sentiments en déclarant : "Je suis choqué par la mort de Mullins et la cour est sous le choc."

Le procureur général du comté de Letcher, Matt Butler, a décidé de se récuser de la poursuite du shérif en raison de ses liens familiaux étroits avec la femme de Mullins.

Butler a décrit Stines et Mullins comme "deux hommes que j'ai travaillés pendant seventeen ans et aimés comme des frères."

"Tout le monde se connaît ici, y compris ceux du comté de Letcher qui vous diront que Mullins et moi avons épousé deux sœurs, et nous avons des parents qui partagent le même sang mais qui se comportent comme des frères," a-t-il déclaré.

"Les prières sont nécessaires pour la famille de Mullins et mes enfants, Ian et Ivy, qui ont pleuré et supplié pour rencontrer leur oncle," a-t-il ajouté. "Notre communauté a vraiment été touchée."

Suite à l'incident de tir, les cours de circuit et de district, ainsi que le bureau du greffier de la cour de circuit, resteront fermés jusqu'à la reprise des opérations normales, selon les autorités de la Cour du Kentucky. Les écoles du comté de Letcher et le Southeast Kentucky Community and Technical College ont également été momentanément verrouillées, selon les informations de l'Associated Press.

Kentucky Auditor Allison Ball a commenté sur X : "Je prie pour le comté de Letcher et le juge de district Kevin Mullins."

"Puisse la puissance divine protéger cette communauté et tous ceux qui sont touchés par la fusillade," a souhaité Ball.

La communauté exprime son choc et son inquiétude, reconnaissant que tous sont profondément affectés par cette tragédie. Quels que soient leurs liens avec le juge Mullins, tous les membres de la communauté sont attristés par sa perte.

Le système judiciaire du Kentucky apporte son soutien à l'enquête en cours, s'engageant à collaborer avec la police de l'État du Kentucky pendant cette période difficile.

Lire aussi: