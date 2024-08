Selon les agriculteurs, les rendements exceptionnels du houblon devraient être attendus en 2024

Après deux années consécutives de productions de houblon décevantes en Allemagne, les experts de la récolte s'attendent à des rendements améliorés cette année. Selon l'Association allemande des producteurs de houblon, l'industrie prévoit une production annuelle de près de 49 000 tonnes de houblon - une augmentation marquée de 19 % par rapport à l'année précédente. La première récolte de houblon pourrait commencer dès la semaine prochaine.

Le rendement prévu est de 9 % supérieur à la moyenne des dix dernières années. Cela pourrait se traduire par "des revenus modestement améliorés" pour les agriculteurs de houblon. Cependant, l'association prévoit une baisse des prix, malgré le fait que la plupart du houblon est liée à des prix préétablis en raison de contrats à terme.

Cette récolte favorable intervient à une période de surabondance du marché. "Malgré des récoltes décevantes ces deux dernières années, les brasseries disposent encore d'une réserve abondante de houblon", a précisé l'association des producteurs de houblon. Cela est dû à une légère baisse de la consommation de bière dans le monde, ainsi qu'à la pratique récente de l'industrie brassicole d'accumuler de grandes réserves. Les récoltes de 2022 et 2023 ont été inférieures à la moyenne en raison de la chaleur et de la sécheresse prolongées.

