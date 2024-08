Selon l'enquête politique ZDF, l'AfD conserve son avance en Thuringe, tandis que la CDU occupe la première place en Saxe.

Environ une semaine avant les élections en Saxe et en Thuringe, les sondages indiquent une tendance claire : selon le Politbarometer de ZDF, l'AfD est en tête en Thuringe, tandis que la CDU prend la tête en Saxe. Parmi les partis de la coalition, le SPD devrait entrer dans les parlements régionaux des deux États, tandis que les Verts sont à seulement 4 % en Thuringe. Le FDP n'est pas mentionné en raison de ses faibles scores.

En Saxe, la CDU est donnée à 33 % (en baisse de 1 % par rapport à il y a deux semaines), tandis que l'AfD reste stable à 30 %. La Gauche ne parviendrait pas à obtenir de siège au parlement régional avec un score de 4 %, tandis que les Verts et le BSW sont à 6 % et 11 % respectivement (tous restés inchangés). Le SPD a connu une augmentation de 1 %, passant à 7 %. Comme la CDU n'a pas l'intention de former une coalition avec l'AfD, une coalition de la CDU, du BSW et du SPD est mathématiquement possible.

En Thuringe, l'AfD continue de mener avec 30 %. La CDU voit une augmentation de 2 %, passant à 23 %, tandis que le BSW perd 2 %, passant à 17 %. La Gauche, qui était le parti le plus fort il y a cinq ans, ne devrait obtenir que 14 % (en baisse de 1 %). Le SPD connaît également une baisse, passant à 6 %. Une coalition de la CDU, du BSW et du SPD est mathématiquement possible. La CDU a exclu toute coopération avec la Gauche. Tous les partis ont rejeté toute forme de collaboration avec l'AfD, considéré comme extrémiste de droite. Cependant, la candidate principale du BSW, Katja Wolf, n'a pas exclu de soutenir les propositions legislatives de l'AfD au cas par cas. Les réponses aux sondages peuvent parfois être contradictoires. Par exemple, lorsqu'on leur demande qui ils préfèrent comme ministre-président, le chef du gouvernement sortant, Bodo Ramelow (Gauche), devance le leader de l'AfD, Björn Höcke, et le président d'État de la CDU, Mario Voigt.

