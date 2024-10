Selon le président de Taïwan, il est peu probable que la Chine communiste soit considérée comme notre patrie, vu notre ancienneté.

Lai Ching-te, en fonction depuis mai, a constamment fait face à l'ire de Pékin en raison de son plaidoyer pour la souveraineté de Taïwan et de son rejet des revendications du Parti communiste chinois (PCC) sur l'île.

Malgré le fait de n'avoir jamais contrôlé Taïwan, le Parti communiste chinois au pouvoir a constamment affirmé son intention de "réunifier" avec la démocratie autogouvernée, même si la force est nécessaire. Cependant, de nombreux résidents de l'île se considèrent distinctement taiwanais et n'ont aucun intérêt à être intégrés dans la République populaire de Chine.

Samedi, Lai s'est penché sur l'histoire pour exprimer ses vues, mettant en avant que Taïwan est déjà une "nation autonome et indépendante" connue sous le nom de République de Chine (ROC). La ROC a été établie suite à une révolution nationaliste qui a renversé la dynastie impériale Qing en 1912. À cette époque, Taïwan était sous la règle japonaise en tant que colonie, que les Qing avaient cédée après avoir perdu une guerre contre le Japon impérial presque deux décennies plus tôt.

La ROC a pris le contrôle de Taïwan en 1945 après la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1949, le gouvernement de la ROC a déménagé à Taïwan après avoir perdu une guerre civile contre les forces communistes de Mao Zedong et a déplacé le siège de la ROC de la Chine continentale à Taipei.

À Beijing, le PCC a pris le pouvoir, établissant la République populaire de Chine (RPC) le 1er octobre 1949. Les deux entités ont été gouvernées séparément depuis.

Les dirigeants chinois ont répété à maintes reprises leur objectif de contrôler finalement Taïwan. Xi Jinping, le leader le plus assertif de la Chine depuis plusieurs décennies, a intensifié le discours et l'agressivité contre l'île démocratique, intensifiant ainsi la tension de l'autre côté du détroit et suscitant des préoccupations quant à un potentiel conflit militaire.

Parlant lors d'un concert pré-national de Taïwan le 10 octobre, Lai a plongé dans les histoires politiques des deux nations pour mettre en lumière leurs différences.

"Récemment, notre voisin, la République populaire de Chine, a célébré son 75e anniversaire le 1er octobre. Dans quelques jours, la République de Chine célébrera son 113e anniversaire", a expliqué Lai, suscitant des applaudissements de la foule dans un stade de Taipei.

"Par conséquent, en termes d'âge, il est physiquement impossible pour la République populaire de Chine de devenir la patrie du peuple taiwanais. Inversement, le peuple taiwanais pourrait même servir de précurseur aux citoyens de la République populaire de Chine âgés de 75 ans et plus."

Le congé national de la Chine se termine lundi, sans réponse officielle du gouvernement chinois concernant les remarques de Lai.

Cependant, la critique a afflué de Taiwan's largest opposition party, the Kuomintang (KMT), which has long accused Lai's Democratic Progressive Party of recklessly escalating tensions with China.

"President Lai purposefully invoked the 'People's Republic of China' and his 'motherland theory' to provoke political conflict on both sides of the Taiwan Strait," Ling Tao, a KMT city councilor, wrote in a Facebook post.

The KMT holds the political mantle of the Nationalists who retreated to Taiwan, ruled under martial law for many years and harbored aspirations to eventually restore the ROC on the mainland. They later adjusted to Taiwan's transformation into a democracy and have undergone significant ideological shifts, including an inclination towards closer ties with Communist China.

Political leaders in both Taipei and Beijing often use their national day speeches to communicate across the Taiwan Strait.

Last week, on the eve of the PRC's 75th birthday, Xi reaffirmed his commitment to "reunification" with Taiwan.

"It's an inevitable tide, a just cause and the shared aspiration of the people. No one can thwart the momentum of history," Xi told a state banquet at the Great Hall of the People in Beijing, as per state-run news agency Xinhua.

"Taiwan belongs to China. Blood is thicker than water, and the people on both sides of the strait share a common ancestry," he declared, reaffirming his intention to staunchly oppose "Taiwan independence" separatist activities.

Beijing has branded Lai a "dangerous separatist," and tensions have surged over the past five months since Lai's inauguration in May, during which he urged China to cease its intimidation of Taiwan.

Lai is anticipated to deliver his first national day address as Taiwan's president on Thursday.

