Selon le ministère de la justice, un membre haut placé du Hezbollah est accusé de terrorisme dans l'attentat à la bombe perpétré en 1994 contre un centre communautaire juif à Buenos Aires

L'attentat de 1994 - le pire de l'histoire de l'Argentine - a tué 85 personnes et en a blessé environ 300.

Selon le ministère de la justice, Samuel Salman El Reda est accusé de terrorisme, notamment d'avoir fourni un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère désignée, d'avoir comploté pour fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère désignée, d'avoir aidé et encouragé une organisation terroriste étrangère désignée à recevoir une formation de type militaire et d'avoir comploté pour recevoir une formation de type militaire de la part d'une organisation terroriste étrangère désignée.

Le procureur général adjoint Matthew Olsen a qualifié l'acte d'accusation de "message".

"Il y a près de trente ans, Samuel Salman El Reda, agent terroriste de longue date du Hezbollah, aurait participé à la planification et à l'exécution de l'odieux attentat contre un centre communautaire juif de Buenos Aires, qui a tué 85 innocents et blessé d'innombrables autres personnes", a déclaré M. Olsen dans un communiqué de presse. "Cet acte d'accusation est un message à ceux qui commettent des actes de terreur : le ministère de la justice a la mémoire longue et nous ne relâcherons pas nos efforts pour les traduire en justice.

Les chefs d'inculpation sont assortis d'une peine combinée pouvant aller jusqu 'à 55 ans de prison.

Selon l'acte d'accusation, El Reda est également membre de l'Organisation du Jihad islamique (ODI) du Hezbollah, une extension de l'organisation terroriste "responsable de la planification et de la coordination des activités de renseignement, de contre-espionnage et de terrorisme au nom du Hezbollah en dehors du Liban", a déclaré le ministère de la Justice.

El Reda "a aidé à coordonner l'attentat à la bombe du 18 juillet 1994 contre le bâtiment de l'AMIA en menant des opérations de planification d'attentats de l'OIJ à Buenos Aires et en relayant des informations aux agents de l'OIJ", selon les documents de la cour. El Reda a également participé à des opérations terroristes en Amérique du Sud, en Asie et au Liban depuis au moins 1993, selon le communiqué de presse.

On ne sait pas si El Reda, qui a les nationalités colombienne et libanaise, a un avocat car il "est basé au Liban et reste en liberté", a déclaré le ministère de la Justice.

La Joint Terrorism Task Force du FBI à New York enquête sur l'implication présumée d'El Reda dans l'attentat.

Un procureur argentin qui enquêtait sur l'attentat de 1994 a été tué en 2015. Son assassinat a été considéré comme un meurtre en 2017 et n'a toujours pas été élucidé.

