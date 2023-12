Selon le FBI, des centaines de fausses alertes à la bombe visant des institutions juives proviendraient de l'extérieur des États-Unis

"À l'heure actuelle, sur la base d'un langage similaire et des techniques spécifiques utilisées pour les courriels, il semble que les auteurs de ces menaces soient liés entre eux. En outre, ces menaces semblent provenir de l'extérieur des États-Unis", a déclaré le FBI dans un message adressé aux organisations juives nationales et obtenu par CNN.

"À ce jour, aucun de ces courriels de menace n'a impliqué d'engin explosif réel ou de risque crédible de préjudice pour les fidèles", a ajouté le bureau.

Plus de 400 établissements juifs ont reçu les fausses alertes à la bombe par courrier électronique depuis samedi, a déclaré lundi la Ligue anti-diffamation, une organisation juive internationale à but non lucratif.

Oren Segal, vice-président du Centre sur l'extrémisme de l'ADL, a déclaré à CNN que l'organisation pensait qu'une personne ou un petit nombre de personnes étaient à l'origine de ces menaces. Les messages envoyés par courrier électronique présentent des similitudes, notamment en ce qui concerne la nature des menaces présumées et les variations dans le nom du groupe qui prétend en être l'auteur, a déclaré M. Segal, qui a vu les messages.

Lundi, M. Segal a déclaré que la vague d'alertes à la bombe visant à semer la terreur était "une vieille technique utilisant la technologie moderne" et que les menaces envoyées en ligne étaient "moins chères et plus faciles à masquer que jamais dans l'histoire de l'humanité".

Le Secure Community Network, une organisation à but non lucratif, avait également signalé plus de 200 alertes à la bombe et "swatting calls" - des appels fictifs destinés à attirer les autorités dans un lieu sous le faux prétexte qu'un crime y a été commis - contre des institutions juives. Les fausses menaces et les incidents visaient des établissements situés en Californie, en Arizona, au Connecticut, au Colorado, à Washington et dans d'autres États, a indiqué le réseau.

Plus de 30 bureaux locaux du FBI à travers les États-Unis enquêtent sur ces menaces.

Auparavant, l'agence fédérale avait déclaré qu'elle était au courant des canulars et qu'aucune information ne permettait de conclure à l'existence d'une menace actuelle et crédible.

Ces fausses menaces surviennent quelques jours seulement après la fin de Hanoukka et dans le contexte d'une recrudescence des menaces contre la communauté juive depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Depuis l'attaque du Hamas, le 7 octobre, et alors qu'Israël continue d'assiéger l'enclave, les rapports de crimes haineux et d'incidents liés à des préjugés visant les Juifs, les Musulmans et les Arabes se sont multipliés aux États-Unis.

Sabrina Shulman et John Miller de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com