- Selon l'ADAC, une congestion importante est prévue vers la clôture des vacances d'été.

À mesure que les vacances d'été prennent fin à Berlin et dans le Brandebourg, préparez-vous à des embouteillages et des congestions sur les routes de la région de la capitale. Les points critiques comprennent les goulots d'étranglement dans et autour de Berlin, ainsi que les sections de construction, qui augmentent considérablement les chances de bouchons, prévient un porte-parole d'ADAC.

Les routes près des sites de construction sur l'A10 à l'anneau de Berlin, entre le Dreieck Potsdam et le Dreieck Spandau, l'A11 à la Croix Uckermark en direction de l'anneau de Berlin, ainsi que l'A9 entre Berlin et Halle-Leipzig, ainsi qu'Hambourg, sont particulièrement touchées.

Claudia Löffler, porte-parole d'ADAC Berlin-Brandenburg, recommande aux conducteurs d'utiliser une voie de dégagement même en cas de circulation intense et de conduire avec une prudence accrue. Elle suggère de voyager le plus tôt ou le plus tard possible.

Le week-end, des retards sur les routes sont possibles, mais il y a un côté positif pour ceux qui reprennent le trafic des pendulaires à Berlin la semaine prochaine. Le chantier sur l'A100 entre Spandauer Damm et l'AD Funkturm devrait être terminé d'ici le 30 août, selon l Autorité fédérale des routes.

