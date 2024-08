- Selon l'ADAC, un week-end particulièrement animé est prévu.

Attention conducteurs : la période post-vacances dans certaines régions fédérales entraîne une forte augmentation du trafic. Les écoles de Hesse et de Rhénanie-Palatinat reprennent les cours la semaine prochaine, ce qui entraînera un grand nombre de travailleurs du domicile ce week-end. Cependant, il est prévu une diminution du trafic vers le sud.

Selon l'association de circulation, les routes principales menant vers et depuis la mer du Nord et la mer Baltique seront très encombrées. Les autoroutes les plus congestionnées semblent être l'A1 Lübeck - Dortmund, l'A3 Passau - Francfort et l'A7 Hanovre - Füssen/Reutte. De plus, les itinéraires dans les zones urbaines de Munich, Berlin et Hambourg sont également prévus comme très congestionnés.

Comme toujours, il faut faire preuve de patience dans les régions alpines, en particulier sur les routes du Tauern, du Fernpass, de l'Inntal, du Brenner, du Pyhrn, des Karawanken et du Gotthard. Les voyageurs doivent s'attendre à des encombrements sur les routes menant en Scandinavie, en Pologne, en Italie et aux Pays-Bas.

Évitez l'Arlberg en Autriche. La construction sur le tunnel de l'Arlberg a entraîné sa fermeture, et la fermeture indéfinie de la route de l'Arlberg est due à un glissement de terrain. Pour un voyage plus fluide, il est préférable de prendre la route en semaine.

Malgré les prévisions d'augmentation du trafic dans différentes régions, les travailleurs se rendant ou revenant de Hesse pourraient trouver moins d'encombrements en raison de la reprise des écoles en Hesse et en Rhénanie-Palatinat. Cependant, il convient de noter que les routes principales menant vers d'autres destinations, comme l'A3 Passau - Francfort, peuvent toujours être très encombrées.

