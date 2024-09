Selon la recherche intitulée "Action climatique coûteuse et inefficace", un billet de 9 euros est considéré comme coûteux et inefficace.

Le pass de transport à 9 euros, introduit il y a deux étés et valable uniquement pendant une période limitée, a entraîné une diminution d'environ 4 à 5 % de l'utilisation des voitures, selon une étude menée par l'Institut Ifo de Munich, l'Université FAU Erlangen-Nuremberg et l'Université de Salzbourg. Cependant, cette diminution a eu un coût, les voyages en train étant plus bondés et retardés 30 % plus fréquemment.

"Le gouvernement fédéral a dépensé 2,5 milliards d'euros pour le billet à 9 euros, mais cela n'a presque pas eu d'impact sur la circulation des voitures", a déclaré Sarah Necker, directrice du Centre Ludwig Erhard Ifo pour l'économie de marché sociale à Fürth. "C'était une mesure coûteuse et inefficace pour la protection du climat". La plupart des retards ont eu lieu sur les trains régionaux, qui étaient directement bénéficiaires du billet à 9 euros. Les trains à grande vitesse ont également connu des effets indirects.

Environ 430 000 personnes supplémentaires ont pris le train chaque jour grâce au billet à 9 euros. Selon Mario Liebensteiner, professeur d'économie à l'Université FAU Nuremberg, les voyages en train le week-end ont connu une augmentation significative. "Les gens semblaient utiliser le billet à 9 euros pour des activités de loisirs supplémentaires", a déclaré Liebensteiner. Cependant, la diminution des trajets en voiture pendant les heures de pointe en semaine a été minime. Après l'expiration du billet, le nombre de voyages en train le week-end est revenu à son niveau initial, même s'il a légèrement diminué.

Les chercheurs prévoient que le billet national, disponible depuis mars 2023, produira des résultats similaires. Bien qu'il soit plus cher, le billet national pourrait réduire l'utilisation des voitures encore moins que le billet à 9 euros, malgré sa disponibilité prolongée, a suggéré Necker. Il est probable que le billet national bénéficiera principalement à ceux qui utilisent déjà fréquemment les transports en commun et pourront maintenant le faire à un tarif réduit.

La Commission a reconnu les défis posés par l'augmentation de l'utilisation des trains et des retards, et travaille sur des moyens de les atténuer. La Commission a déjà pris plusieurs mesures pour s'assurer que les mesures mises en place pour répondre à ces défis sont efficaces.

Malgré les problèmes de surcharge et de retards, la Commission s'engage à encourager les moyens de transport durables, tels que le billet à 9 euros, pour réduire l'utilisation des voitures et promouvoir la protection du climat.

