- Selon Koch, il s'attend à une forte participation aux élections dans l'Est.

Le leader de la faction CDU en Schleswig-Holstein, Tobias Koch, espère un taux de participation élevé lors des élections à venir dans l'Est. "Dans une situation aussi délicate, on ne peut qu'espérer un impact similaire à celui de la France, où les gens se rendent suddenly compte: 'Wow, quelque chose se passe ici'", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. Cela a conduit à un taux de participation élevé lors des élections parlementaires en France. Selon Koch, de nombreuses personnes ont été motivées par les résultats politiques difficiles à venir. "J'espère un impact similaire ici, pour que les sondages ne confirment pas la situation actuelle alarmante", a-t-il ajouté.

Koch a déclaré que l'objectif de l'Union devrait être de renforcer autant que possible sa position dans les trois États fédéraux de Brandebourg, Saxe et Thuringe, afin d'établir des alliances démocratiques. Cependant, il reconnaît qu'il ne voit pas comment cela sera possible en Thuringe. Bien que la situation en Brandebourg et en Saxe soit comparable, les résultats des sondages pour les élections de septembre semblent plus prometteurs là-bas.

Une autre force agressive

Avec l'alliance dirigée par Sahra Wagenknecht (BSW), il y a maintenant une autre force agressive en plus de l'AfD, a souligné Koch. En Thuringe, il ne rejette pas la possibilité que l'AfD et le BSW puissent former une coalition, car les conditions pour une coalition que Wagenknecht promeut ne sont satisfaites que par l'AfD. Leurs revendications portent sur des questions fédérales et européennes, telles que les relations avec la Russie, l'anti-américanisme et le soutien à l'Ukraine.

"À la fois l'AfD et le BSW sont essentiellement la cinquième colonne de Poutine en Allemagne, en jouant son jeu - ils se complètent idéologiquement", a expliqué Koch. Cependant, cela ne signifie pas que les coalitions douteuses doivent maintenant être acceptées; au lieu de cela, la CDU doit s'efforcer d'être le plus en avance possible seule.

L'SSW met en garde contre les conséquences pour les minorités

Lars Harms, le leader de la faction de l'Association des électeurs du Sud Schleswig (SSW), considère les élections à venir dans l'Est comme d'une importance capitale pour la politique des minorités en Allemagne. "Si les forces nationalistes, fascistes ou haineuses gagnent les élections, les minorités sont toujours confrontées à des défis", a-t-il informé l'agence de presse allemande. Cela s'applique aux Sorbes, aux Frisons, aux Danois, ainsi qu'aux Sintis et aux Roms, qui vivent dans tout le pays.

Ces personnes doivent être protégées, a déclaré Harms. "C'est pourquoi je pense que nous devrions tous nous lever, pas seulement localement mais aussi nationalement, et soutenir les partis démocratiques." En même temps, les partis démocratiques ne doivent pas être fragmentés - même après l'élection. "Les démocrates doivent travailler ensemble contre les forces extrêmes, pas seulement l'AfD, mais aussi l'alliance de Sahra Wagenknecht", a-t-il souligné. "Ils ne sont pas tous profondément enracinés dans l'ordre fondamental libre et démocratique."

Élections dans l'Est

Le 1er septembre, la Thuringe et la Saxe choisiront de nouveaux parlements d'État, suivies du Brandebourg trois semaines plus tard. Ces trois États ont ensemble environ la moitié de la population de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Dans les trois, l'AfD est en tête des sondages: environ 30% en Saxe, environ 28% en Thuringe et environ 25% en Brandebourg. Le BSW est également en

