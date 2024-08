- Selon Kalkofe, " les puits d'égouts les plus profonds ont tous une caractéristique commune: une ouverture au fond. "

Pour les fans fidèles, cela a été une période d'incertitude : le célèbre festival de films "#SchleFaZ – Les pires films de tous les temps" était presque sur le point de disparaître. Ce soir (20h00), ce festival de télévision de mauvaise qualité est de retour pour une nouvelle saison. Au lieu de Tele 5, il a trouvé un nouveau foyer sur la chaîne filiale de RTL, Nitro. Oliver Kalkofe discute avec l'Agence allemande de presse des larmes, d'un nouveau départ et des tueurs en série dans un studio d'aérobic.

Question : Salut Monsieur Kalkofe, il s'est écoulé huit mois depuis que "#SchleFaZ" a pris une pause ; qu'est-ce qui se passe avec le retour ?

Réponse : Lorsque nous avons annoncé la nouvelle incroyable que "#SchleFaZ" continuerait sur Nitro et RTL+ après son départ de Tele 5, cela a été l'un des moments les plus émouvants et les plus joyeux que j'ai jamais connu sur scène. La tristesse initiale des fans s'est rapidement transformée en larmes de joie et en câlins. C'était vraiment incroyable à voir !

Nous sommes ravis que l'ensemble de l'équipe "#SchleFaZ" soit de retour, et Nitro n'a pas insisté sur aucune modification. Ainsi, nous pouvons dire fièrement : rien n'a changé, et cela restera aussi horriblement beau qu'il l'a toujours été ! D'une certaine manière, c'est à la fois un renouveau et un nouveau départ. Nous ressentons tout le soutien de la famille RTL pour le projet, avec une véritable énergie et enthousiasme. Expérimenter cela à notre âge est une sensation extrêmement satisfaisante.

Même deux stars de Bond ne peuvent pas le sauver

Question : Que peuvent attendre les fans ?

Réponse : Pour commencer, une bonne nouvelle pour les fans : bien sûr, la fameuse règle "un film de requin par an" est toujours en vigueur ; cette fois, nous avons "Sand Sharks" en préparation. Des requins de sable, les gens ! Après des requins dans un ouragan, voir des ailerons trancher la plage sablonneuse est probablement le spectacle le plus étrange que l'on puisse imaginer. Nous avons enfin trouvé le moment parfait pour nous attaquer à ce film.

Autre perle rare : "Aerobicide", un délicieux mélange d'aérobic, de gymnastique pop et de films slasher. Tout le temps, ils font de l'exercice, du twerking et tuent.

Ensuite, nous avons un classique d'action méconnu des années 1970, "The Lone Fighter". Rempli de double pouvoir James Bond, avec George Lazenby, le premier 007, et Harold Sakata, qui est devenu légendaire en tant qu'Oddjob dans "Goldfinger", dans les rôles principaux. Mais même deux stars de James Bond ne peuvent pas sauver un véritable navet.

Copie de King Kong avec une twist poilue

Question : Plus de temps forts ?

Réponse : Qu'avons-nous d'autre ? "Ape" est un autre joyau des années 1970, qui se concentre sur un grand singe poilu. En substance, c'est juste une autre copie à bas budget de King Kong, mais nous avons réussi à en faire la parfaite addition à "#SchleFaZ".

Le singe lui-même offre quelques moments fantastiques : le pauvre stagiaire en costume de singe qui a dû écraser quelques maisons en papier et qui portait clairement des baskets. Et il y a une longue et palpitante bagarre aquatique contre un requin mort du marché aux poissons.

Question : Le premier film de la saison vient directement des archives de RTL.

Réponse : Nous sommes particulièrement fiers de l'ouverture de la saison, "S.O.S. Barracuda : La mort joue à la roulette" de 1999. Pourquoi ? Parce que nous avons une excellente production originale de RTL pour les fans à profiter. Bien que trouver un ajustement approprié pour "#SchleFaZ" parmi la programmation de haute qualité de RTL soit un défi, nous y sommes arrivés !

Ce film met en scène Heinz Hoenig en tant que méchant principal, Verona Feldbusch avant ses jours Pooth, et Maren Gilzer. C'est une copie de "Die Hard", mais cette fois, l'action se déroule sur un chalutier de pêche et de jeu hors de Travemünde. Et le rôle de Bruce Willis est rempli par Nick Wilder, l'acteur célèbre pour son rôle de Herr Kaiser dans les publicités Hamburg-Mannheimer.

C'est du "#SchleFaZ" en or ! En tant que fan de "Die Hard", cette production de théâtre lycéen surchargée et ambitieuse est le parfait et digne coup d'envoi de la nouvelle saison de RTL.

"Transformer un mauvais film en bonne soirée"

Question : Alors, pourquoi "#SchleFaZ" est-il un tel succès ?

Réponse : "#SchleFaZ" était à l'origine juste une idée amusante pour l'été. Nous n'avions jamais rêvé qu'il deviendrait un tel phénomène. Aux États-Unis et en Angleterre, regarder de mauvais films avec des amis et rire de leur humour involontaire était populaire, mais c'était moins le cas en Allemagne.

Mais cela offre une certaine forme de libération ; vous prenez quelque chose qui est simplement mauvais et vous en faites quelque chose de drôle. Grâce à notre montage, nous transformons un mauvais film en bonne soirée.

En le regardant tout seul, vous seriez agacé par la mauvaise qualité du film. Mais avec nous, vous pouvez rire et vous amuser. De plus, tout le monde est impliqué avec un véritable engagement et amour. Le public apprécie d'être traité honnêtement, car ce n'est pas toujours le cas à la télévision.

Plaintes ? "Ce sont les réalisateurs ou les producteurs"

Question : En onze ans, quelqu'un associé à un film - un réalisateur, un directeur de la photographie ou même un acteur - s'est-il jamais plaint que son travail artistique était moqué ?

Réponse : Oui, il y a eu des plaintes et des réactions positives de la part de ceux qui y ont participé. La capacité à se moquer de soi-même et à maintenir un certain sens de l'humour et de la distance par rapport à son propre travail est plus courante chez les acteurs.

Certains créateurs ou producteurs ont tendance à en faire trop dans leurs projets, manquant d'humour et de détachement. Prenez par exemple "Troll 2", un film qui est devenu depuis un classique culte adoré grâce à son côté drôle involontaire. Au début, le réalisateur était ravi de la joie du public, mais il est devenu plus tard agacé et frustré lorsque les gens riaient à ce qu'il considérait comme des moments inappropriés. De telles personnes peuvent être sensibles lorsque leur travail est critiqué.

De même, certaines entreprises étaient réticentes à nous fournir leurs films, craignant une connotation négative. Cependant, je considère "#SchleFaZ" comme une réévaluation de films qui, malgré de bonnes intentions, n'ont pas atteint le niveau de succès escompté. Il est bénéfique pour les films si nous pouvons en rire à distance, car cela renforce leur attrait grâce à notre humour autodérision et notre résilience.

Nous manquerons-nous un jour de mauvais films ? J'en doute fort. Dans nos débuts, nous prenions tout ce que nous pouvions obtenir, mais nous avons rapidement réalisé que ce n'était pas suffisant. De nombreux films sont mauvais parce qu'ils sont ennuyeux et répétitifs. Notre devise est "de la belle merde". Nous recherchons des films si mauvais qu'ils sont risibles, portés par une ferveur involontaire. Trouver ces joyaux cachés nécessite une recherche assidue, que je fais depuis des années, en achetant et en diffusant des candidats potentiels comme un collectionneur acharné.

Je dispose actuellement d'une liste d'environ 150 titres qui sont parfaits pour "#SchleFaZ". Je transmets cette liste à la chaîne, qui négocie ensuite les droits avec les détenteurs des droits. Parfois, nous pensons avoir atteint la fin, mais j'ai appris : même les trous les plus profonds ont un fond. Vous pouvez toujours continuer à creuser si vous êtes assez courageux.

À PROPOS DE LA PERSONNE : Les conseillers en carrière ont suggéré à Oliver Kalkofe (58), originaire de Basse-Saxe, de devenir un marchand de navires. Il est finalement devenu critique télé, après une série de détours. Kalkofe a acquis une grande base de fans grâce à ses parodies de télé-poubelle, qu'il a développées pour la radio ffn et a ensuite présentées sur Premiere. Outre son succès en tant que critique télé, Kalkofe s'est fait un nom en tant que scénariste (co-écrivant le film cinéma "Der Wixxer") et doubleur. Il réside à Berlin.

