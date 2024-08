Selon des recherches récentes, environ les deux tiers des aliments pour bébés vendus dans les supermarchés sont considérés comme malsains.

Plus de la moitié des 651 aliments pour enfants âgés de 6 mois à 36 mois, qui sont mis en avant dans 10 grandes surfaces aux États-Unis, ne respectent pas les lignes directrices nutritionnelles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon une étude publiée dans la revue à comité de lecture Nutrients.

Très peu de ces aliments respectent intégralement les lignes directrices publicitaires de l'OMS, qui insistent sur une étiquetage simple et des déclarations de santé véridiques.

Les chercheurs ont découvert qu'environ 70 % des produits de l'étude ne respectaient pas les recommandations de l'OMS en matière de teneur en protéines, tandis que 25 % ne satisfaisaient pas aux besoins énergétiques. Un produit sur cinq pour bébés ou enfants en bas âge contenait des niveaux de sel excessifs, dépassant les limites recommandées par l'OMS.

Environ un quart des produits contenaient des sucres ajoutés ou cachés, avec 44 % des aliments pour bébés et enfants en bas âge dépassant les recommandations de l'OMS en matière de teneur totale en sucres, selon la principale autrice de l'étude, le Dr Elizabeth Dunford, qui est également professeur adjoint de nutrition à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et fellow de recherche à l'Institut George pour la santé mondiale à Sydney, les créateurs de FoodSwitch, une application qui fournit des informations nutritionnelles sur des milliers de produits dans le monde entier.

La demande de pochettes de nourriture pour bébés a augmenté de 900 % aux États-Unis au cours des 13 dernières années, en faisant l'un des segments de marché les plus en croissance.

Rendre les pochettes de nourriture pour bébés plus attrayantes

La commodité et la facilité que les pochettes de nourriture pour bébés offrent les ont rendues particulièrement populaires auprès des parents et des aidants stressés et dépassés, selon le Dr Mark Corkins, titulaire de la chaire St. Jude pour l'excellence en gastroentérologie pédiatrique à l'hôpital pour enfants Le Bonheur au centre médical universitaire de Tennessee à Memphis, qui n'a pas participé à la nouvelle étude.

"Les pochettes de nourriture pour bébés peuvent être assez préoccupantes", a déclaré Corkins. "Les bébés doivent apprendre à mastiquer des aliments solides, pas seulement à consommer des produits purés sucrés dans une pochette. Souvent, ces mélanges sont beaucoup plus sucrés que le fruit réel, enseignant ainsi aux enfants à apprécier l'extrême sucrosité."

La texture est également un facteur important à considérer pendant cette période critique de croissance, a noté Corkins.

"Nous recommandons aux parents d'augmenter progressivement la texture des aliments lors de l'introduction aux vrais aliments entre 6 mois et 1 an", a conseillé Corkins. "Si les enfants ne sont pas exposés à une gamme diversifiée de textures pendant cette phase critique, ils peuvent développer une peur des aliments avec des textures différentes et préférer finalement uniquement les aliments lisses et purés."

CNN a contacté différentes associations sectorielles représentant divers fabricants d'aliments pour bébés, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication de l'article.

Absence de lignes directrices pour les aliments pour enfants et bébés

L'étude a analysé plus de 650 produits prélevés dans la section des aliments pour bébés de 10 grandes surfaces aux États-Unis et n'a pas examiné les produits laitiers ou les aliments froids destinés aux enfants.

L'étude n'a pas révélé les noms ou les marques des aliments.

Les chercheurs ont appliqué les lignes directrices nutritionnelles et publicitaires pour les aliments pour enfants et bébés produits en série développées par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe en 2022. Les recommandations de l'OMS visent à résoudre la confusion mondiale concernant les conseils nutritionnels pour les bébés et les enfants en bas âge, la situation aux États-Unis étant pire que dans d'autres pays occidentaux, selon les experts.

La Food and Drug Administration des États-Unis a mis en place des réglementations concernant les formules infantiles et les niveaux d'arsenic dans les aliments pour bébés et fournit des conseils sur la sécurité alimentaire et la manipulation.

"Les pays ont-ils des réglementations spécifiques pour les aliments pour enfants et bébés ? La réponse simple est non. Cependant, il y a des réglementations plus strictes en Europe, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie quant à la manière dont les ingrédients sont répertoriés sur l'emballage d'un produit, ce qui affecte les aliments donnés aux enfants", a expliqué Dunford.

Par exemple, si un plat salé était composé de 10 % d'épinards, de 8 % de bœuf et de 2 % de pommes de terre, avec le pourcentage restant étant principalement des pommes ou des poires, qui sont couramment utilisées comme édulcorants dans les aliments pour bébés, son étiquetage dans ces pays serait "Tarte aux pommes, épinards, bœuf et pommes de terre".

Les fabricants de ces pays sont également tenus d'indiquer explicitement les pourcentages sur l'étiquette, par exemple "Épinards (10 %), Bœuf (8 %) et Pommes de terre (2 %)", rendant ainsi clair la quantité de pomme ou de poire incluse", a déclaré Dunford. "Cependant, il n'y a pas de telles réglementations aux États-Unis, ce qui rend plus difficile de comprendre les composants des produits que vous achetez".

La présence de sucres cachés pourrait être un facteur contribuant au fait que seulement 31 % des pochettes non fruitées répondent aux recommandations globales de l'OMS en matière de teneur en sucres, a mentionné Dunford.

Publicité trompeuse

Pratiquement tous - 99,4 % - des 651 articles de l'étude présentaient au moins une allégation marketing qui contrevenait aux recommandations de l'OMS. Les produits faisaient généralement quatre à cinq telles allégations, certains en affichant même jusqu'à 13, selon l'étude.

Les déclarations courantes comprenaient "non OGM" (70 %), "biologique" (59 %), "sans BPA (bisphénol A)" (37 %) et "sans couleurs ou arômes artificiels" (25 %). L'OMS met en garde contre de telles allégations publicitaires car elles peuvent inciter les consommateurs à croire que le produit est plus nutritif que l'article similaire sur l'étagère adjacente, ce qui peut ou non être vrai, selon Dunford.

"La raison pour laquelle nous qualifions la section des aliments pour bébés de 'Far West' est que les fabricants ont la liberté de décider quels aspects de leur produit mettre en avant", a déclaré Dunford. "Ils ne vont pas mettre en avant les aspects négatifs, n'est-ce pas ? Si leur produit a une teneur élevée en sucres, ils se contenteront de mentionner 'sans couleurs ou arômes supplémentaires' sur l'étiquette."

Les pays comme l'Australie imposent un profil nutritionnel minimal pour les ingrédients, a poursuivi Dunford. Si un produit ne répond pas à un norme nutritionnelle de base, le fabricant est empêché de faire toute allégation de santé spécifique concernant cet ingrédient.

"Si le produit ne répond pas au profil nutritionnel minimum en calcium, par exemple, ils ne peuvent pas mentionner 'calcium ajouté' sur l'étiquette", a-t-elle expliqué.

Les chercheurs ont découvert que près de 62 % des produits examinés faisaient des allégations générales de santé et de nutrition, tandis qu'un pourcentage similaire de 58 % faisait des allégations spécifiques sur les ingrédients.

"Les collations et les snacks pour enfants utilisent souvent les termes 'fruits' ou 'légumes' dans le nom du produit, même s'ils sont principalement constitués de farine ou d'autres amidons", a déclaré le Dr Daisy Coyle, coauteur de l'étude et chercheuse et diététicienne à l'Institut George pour la santé mondiale.

"Le manque de surveillance dans ce domaine permet à l'industrie alimentaire de tromper facilement les parents occupés", a déclaré Coyle lors d'une diffusion.

Ces allégations contribuent à un "halo santé" entourant les produits pour bébés, estiment les experts.

"L'un des principaux problèmes avec les aliments pour bébés et les tout-petits est les allégations de santé trompeuses sur l'emballage des produits", a déclaré Corkins. "Certaines sont ouvertes, d'autres implicites, et elles trompent probablement les parents et les personnes qui s'en occupent."

"Un parent consciencieux et bien intentionné sera influencé par des déclarations telles que 'sain' et 'nutritif'", a-t-il ajouté. "Ils n'achèteront pas seulement ces articles, mais en dépenseront également plus en raison des allégations."

L'étude a montré que plus d'un quart des produits examinés contenaient des sucres ajoutés ou cachés, dépassant les recommandations de l'OMS pour la teneur totale en sucres des aliments pour bébés et tout-petits. Les parents doivent être conscients des techniques publicitaires trompeuses utilisées par les fabricants, car presque tous les produits de l'étude présentaient des allégations de marketing contraires aux directives de l'OMS, ce qui pourrait amener les parents à croire que ces produits sont plus nutritifs qu'ils ne le sont réellement.

