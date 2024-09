Selon des recherches récentes, boire 1 à 3 tasses de café par jour pourrait améliorer la santé cardiaque.

Modération dans la consommation de caféine, incluant environ 1 à 3 tasses de café ou de thé par jour, a été liée à un risque inférieur de contracter plusieurs maladies cardiométaboliques, selon le principal auteur de l'étude, le Dr. Chaofu Ke, professeur associé d'épidémiologie et de biostatistiques à l'Université Soochow de Suzhou, en Chine.

La multimorbidité cardiométabolique (CM) fait référence à la co-occurrence d'au moins deux conditions cardiométaboliques telles que la maladie cardiaque, l'AVC, le diabète et l'hypertension artérielle.

Le Dr. Ke a noté que la consommation de café et de caféine pourrait potentiellement jouer un rôle protecteur significatif à divers stades du développement de la CM.

Les chercheurs ont examiné des données de plus de 360 000 individus dans la UK Biobank, une importante base de données biomédicales et ressource de recherche. Ces individus ne présentaient aucune maladie cardiométabolique au départ.

La consommation auto-déclarée de caféine par le biais du café, du thé noir ou du thé vert, ainsi que les maladies cardiométaboliques développées, ont été incluses dans les données de l'étude, telles que publiées mardi dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de la Société Endocrinienne.

Les individus consommant des quantités modérées de caféine avaient un risque réduit de développer une nouvelle multimorbidité cardiométabolique. Le risque a diminué de 48,1 % pour ceux qui avaient 1 à 3 tasses par jour et de 40,7 % pour ceux qui consommaient 200 à 300 milligrammes de caféine par jour, par rapport aux non-buveurs ou aux buveurs légers, selon le Dr. Ke.

Le Dr. Gregory Marcus, directeur adjoint de la cardiologie pour la recherche et professeur de médecine à l'Université de Californie à San Francisco, a salué l'ampleur de l'échantillon et l'utilisation de multiples biomarqueurs dans cette étude.

Marcus a déclaré que les risques réduits de santé cardiaque dans l'étude s'ajoutent aux preuves croissantes suggérant que la caféine et les substances contenant de la caféine, comme le café et le thé, peuvent avoir un impact positif sur la santé cardiaque.

Ce que les chercheurs ne savent pas encore

Bien que la méthodologie et les résultats de l'étude soient solides et concordent avec les données existantes sur la caféine et la santé cardiaque, il reste des questions sur l'étendue de la relation entre la caféine et la santé cardiaque, a déclaré Marcus.

Selon Marcus, il est important de faire preuve de prudence lorsqu'on infère des effets causals entre la caféine, le thé et le café et les risques réduits de maladies cardiovasculaires. Comme l'étude est observationnelle, elle ne démontre qu'un lien entre la caféine et la santé cardiaque ; d'autres facteurs peuvent être les véritables raisons de la meilleure santé cardiaque.

Il est possible que les effets protecteurs observés ne soient pas réels, et que les associations positives soient expliquées par un déterminant non mesuré ou inconnu, a ajouté Marcus. Par exemple, ceux qui sont plus susceptibles de consommer ces substances peuvent également avoir des régimes alimentaires plus sains ou faire plus d'exercice physique.

L'étude n'a pas pris en compte l'impact de la caféine des boissons gazeuses ou des boissons énergisantes, laissant les chercheurs dans l'incapacité de conclure si ces substances auraient également un effet positif, selon le Dr. Ke.

Devriez-vous commencer à boire du café ?

Différentes études suggèrent des bienfaits de la consommation de caféine.

Le Dr. Marcus a mentionné plusieurs études indiquant un risque inférieur de diabète. Contre les croyances populaires, une consommation plus élevée de caféine dans le café est associée à un risque inférieur de troubles du rythme cardiaque, a-t-il déclaré, citant ses propres recherches et d'autres.

Lire aussi: