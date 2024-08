- Selon des informations, Robert F. Kennedy Jr. a reconsidéré son soutien à la victoire électorale de Donald Trump.

La situation est en train de changer, laissant derrière elle un important contingent de votes qui pourrait potentiellement faire pencher la balance. Environ 5 à 9 % des Américains choisiraient actuellement Robert F. Kennedy Jr. comme président, selon les sondages. Ce niveau de soutien est rarement vu pour le troisième candidat dans une course présidentielle américaine. Sa part est suffisamment importante pour influencer le résultat en faveur de l'un des candidats restants dans plusieurs États serrés et les aider à remporter la Maison-Blanche.

Kennedy soutient Trump

Dans la foulée, Kennedy a annoncé son retrait de la course : "Je n'ai plus confiance en ma capacité à gagner", a-t-il déclaré. Au lieu de cela, il soutiendra le candidat républicain, Donald Trump. Pour montrer son engagement renouvelé, Kennedy a rejoint Trump sur scène à Glendale, en Arizona.

Semblant quelque peu mal à l'aise, il a discuté avec Trump de sujets qui ne sont généralement pas en tête de liste des priorités des Américains : les produits chimiques dans les aliments et une "commission présidentielle indépendante sur les enquêtes sur les tentatives d'assassinat". Cette commission, a-t-il suggéré, devrait "réexaminer tous les dossiers survivants concernant l'assassinat du président John F. Kennedy".

Le rôle important de l'Arizona

Le fait que Kennedy ait annoncé son soutien à Trump en Arizona n'était pas un hasard. L'élection à venir est attendue serrée dans de nombreux endroits, avec même un petit nombre de votes pouvant décider de la victoire d'un candidat sur l'autre. Comme en Arizona, où en 2020, Joe Biden a remporté la victoire sur Donald Trump par seulement 10 457 voix. Sans cette victoire serrée, le démocrate n'aurait peut-être pas occupé la Maison-Blanche aujourd'hui. Et celui qui souhaite occuper la Maison-Blanche cette année devra également gagner en Arizona.

Le virage de Kennedy vers Trump

L'affinité de Kennedy pour le républicain Trump est un développement récent. Les Kennedy ont été associés depuis longtemps au Parti démocrate. Son père, le défunt Robert F., et son oncle président, John F. Kennedy, appartenaient tous deux au parti libéral. Plus récemment, presque toute la famille a publiquement endorsed Joe Biden.

Initialement, Bobby Jr. a suivi les traces de sa famille et a prévu une carrière en ligne avec leurs valeurs. Cependant, tous les postes potentiels étaient déjà pourvus, même pour un Kennedy. À présent à la retraite à l'âge de 70 ans, l'avocat environnementaliste a décidé de se présenter à la présidence des États-Unis en tant que candidat indépendant. Normalement, les candidats indépendants ont peu de chances dans le système des deux partis. Mais pas Robert F. Jr.

Le succès de Kennedy uniquement dans la course Biden contre Trump

Dans ses meilleurs moments, il a obtenu 10 % de soutien. Indéniablement, son nom de famille a joué un rôle, mais aussi le mécontentement général des Américains envers les candidats, Donald Trump et Joe Biden. Le fait que Kennedy ait soutenu des théories du complot ne semble pas avoir découragé beaucoup de monde. Il a affirmé, par exemple, que les vaccinations causent l'autisme, que le Wi-Fi cause le cancer et que les produits chimiques dans l'environnement transforment les enfants en individus transgenres. Le fait qu'une personne ayant de telles convictions s'aligne sur le camp de Trump n'est plus surprenant.

**Kennedy a été plutôt

