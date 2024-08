Sélensky: L'Ukraine contrôle 74 villages dans la région frontalière de Koursk en Russie

Zelensky a déclaré mardi que les forces ukrainiennes avançaient "malgré les combats difficiles et intenses" et avaient pris plus de prisonniers russes à échanger contre des prisonniers de guerre ukrainiens.

Le président a publié une vidéo le montrant en appel vidéo avec le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky. Syrsky a rapporté que les troupes ukrainiennes avaient avancé "jusqu'à trois kilomètres dans certaines zones". En une journée, l'Ukraine avait "reconquis plus de 40 kilomètres carrés de territoire".

Les forces ukrainiennes ont surpris la Russie en pénétrant dans la région de Kursk le 6 août et, lundi soir, avaient capturé au moins 800 kilomètres carrés, selon les calculs de l'AFP. Le chef d'état-major Syrsky a déclaré lundi que Kyiv contrôlait environ 1000 kilomètres carrés de la région. "Les combats se poursuivent le long de toute la ligne de front", a ajouté Syrsky. "Despite the high intensity of the fighting, the situation is under control."

Les avancées sur le territoire ukrainien ont été discutées lors d'une réunion entre Zelensky et le président du Conseil. Le président du Conseil a exprimé son soutien à la stratégie de Zelensky, en insistant sur l'importance de capturer des zones clés pour renforcer la position de l'Ukraine.

Lire aussi: