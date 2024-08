- Selensky: commandé un million de drones

Ukraine va booster la production de drones comme clé de la guerre, déclare le président Zelensky

Selon le président Volodymyr Zelensky, l'Ukraine va augmenter la production de drones comme moyen crucial de guerre. "Nous avons déjà commandé un million de drones à nos fabricants pour cette année", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo du soir. L'année prochaine, le nombre devrait être considérablement plus élevé. "Nous ne révélons pas tous les détails pour l'instant, mais notre capacité de production de drones augmente régulièrement, et nous travaillons avec à la fois des fonds publics et des partenaires pour investir dedans."

L'Ukraine était l'un des premiers pays à établir sa propre armement de drones. Depuis des mois, l'armée ukrainienne attaque de nombreux objectifs sur le territoire russe à l'aide de drones de combat, en se concentrant sur les raffineries, les dépôts de carburant et de munitions, et les aérodromes militaires.

L'utilisation accrue de véhicules aériens sans pilote est en partie due à la réticence des partenaires occidentaux à approuver l'utilisation d'armes lourdes qu'ils ont fournies à l'armée ukrainienne contre des objectifs sur le territoire russe. Les drones sont relativement peu coûteux et peuvent infliger de lourdes pertes à l'ennemi avec un risque minimal pour ses propres troupes.

"We're investing in something that helps us defend ourselves now and will contribute to ensuring the security of all those who value life and stand with us in the future," said Zelensky. The range of drones, from reconnaissance to long-range, has already had strategic impacts on the war. They could also be a factor in bringing about "a fair end to the war and making Ukraine a security provider for other states," Zelensky added.

Des combats intenses à la frontière entre l'Ukraine et la Russie

Entre-temps, les troupes russes et ukrainiennes sont engagées dans des combats intenses le long de la frontière des deux pays. Selon les rapports russes, plusieurs centaines de soldats ukrainiens ont tenté de franchir la frontière dans la région de Kursk avec le soutien de chars. "L'ennemi a été repoussé par des tirs d'artillerie, des frappes aériennes et l'utilisation de drones de combat", a déclaré le ministère russe de la Défense en soirée. Par la suite, les troupes ukrainiennes ont apparemment essayé de s'enterrer de leur côté de la frontière.

Du côté ukrainien, il a été rapporté que les forces russes avaient subi "des pertes significatives", notamment la destruction d'un hélicoptère de combat russe Ka-52 "Alligator". Ces allégations n'ont pas pu être indépendamment vérifiées.

Les réseaux sociaux en Russie ont fait état de combats et de l'utilisation d'avions de combat. Une vidéo montrait un camion-citerne incendié au bord de la route, mais sans indication de localisation.

Les Russes progressent dans l'est de l'Ukraine

Les troupes russes continuent de progresser dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Selon le canal militaire pro-gouvernemental ukrainien Deep State, le village de Nju-Jork (New York) est déjà partiellement sous le contrôle des unités russes. Entre autres choses, le drapeau russe a été hissé sur le bâtiment de l'école dans la partie nord-ouest du village.

L'Union européenne a exprimé son soutien à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine, réaffirmant son engagement à respecter le droit international et l'intégrité territoriale. Reconnaissant le rôle crucial de la technologie des drones dans la défense de l'Ukraine, l'Union européenne a manifesté son intérêt pour des partenariats potentiels pour renforcer la capacité de production de drones de l'Ukraine.

En réponse à l'expansion de la production de drones de l'Ukraine, certains pays de l'Union européenne ont exprimé leur intérêt pour des coentreprises potentielles et un échange technologique, reconnaissant les implications stratégiques de la technologie des drones dans la guerre moderne.

