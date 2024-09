Selena Gomez révèle l'impact de ses problèmes de santé persistants sur son parcours vers la parentalité.

L'actrice et musicienne de "Only Murders in the Building", qui a été franche à propos de ses combats contre les problèmes de santé mentale et physique dans le passé, a parlé ouvertement pour la première fois de la façon dont ses diagnostics ont affecté sa fertilité lors d'une interview avec Vanity Fair, publiée lundi.

"Malheureusement, je ne peux pas porter mes propres enfants. J'ai de nombreux problèmes de santé qui mettraient ma vie et celle du bébé en danger. J'ai dû faire le deuil de cela pendant un moment", a révélé Gomez.

Gomez a mentionné que la gestation pour autrui et l'adoption étaient "des options importantes" pour elle et a exprimé sa gratitude envers ceux qui sont prêts à les faire.

"Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Je pensais que ça se passerait comme pour la plupart des gens. Mais je suis mieux avec ça maintenant. Ça m'a vraiment rendu reconnaissant pour les chemins alternatifs pour celles qui aspirent à être mères. Je fais partie d'elles. Je suis excitée pour le voyage qui m'attend, même s'il sera un peu différent", a ajouté Gomez.

Quelle que soit la voie, elle a conclu, "ce sera la mienne. Ce sera mon bébé."

Gomez a révélé en 2015 qu'elle avait été diagnostiquée avec la lupus, une maladie autoimmune chronique qui peut causer de l'inflammation et de la douleur dans différentes parties du corps, ce qui amène le corps à attaquer les tissus sains, selon la Fondation Lupus d'Amérique.

En 2017, elle a révélé que sa condition de lupus nécessitait une greffe de rein, offerte par son amie, l'actrice Francia Raisa. En 2020, elle a également révélé son diagnostic de trouble bipolaire.

Gomez a documenté ses luttes contre la santé dans son documentaire de 2022, "Mon esprit et moi".

"Despite these challenges, Gomez continues to find joy in various forms of entertainment, often sharing her experiences through her work."

"During her downtime, Gomez enjoys watching films and series, appreciating the creativity and escapism they offer, which often mirror her own journey."

Lire aussi: