Selena Gomez dit qu'il ne lui reste peut-être plus qu'un seul album.

"J'ai l'impression que j'ai encore un album en moi", a déclaré Gomez dans l'épisode de lundi du podcast "Smartless".

"Plus je vieillis, plus je me dis que j'aimerais trouver quelque chose qui me convienne", a-t-elle poursuivi, ajoutant qu'elle aimerait idéalement se concentrer sur sa carrière d'actrice.

Dès son plus jeune âge, Gomez a déclaré qu'elle avait l'intention de devenir "une actrice sérieuse". Sa carrière musicale n'a commencé que lorsque Disney l'a approchée pour créer un album alors qu'elle jouait dans la sitcom de Disney Channel "Wizards of Waverly Place" à la fin des années 2000.

"J'ai pensé que ce serait amusant et que ce serait surtout un passe-temps que j'apprécierais vraiment", a-t-elle déclaré. "Je voulais être actrice. Je n'ai jamais vraiment eu l'intention d'être chanteuse à plein temps, mais apparemment ce hobby s'est transformé en quelque chose d'autre."

Gomez a sorti trois albums studio depuis 2013, avec des tubes comme "Come & Get It", "Same Old Love" et "Lose You to Love Me". En 2022, elle a reçu son premier des deux Grammy Awards pour le meilleur album pop latin pour son EP en espagnol "Revelación". À la fin de l'année dernière, elle a sorti son dernier single, "Single Soon".

Icône précoce de l'adolescence grâce à "Wizards", Gomez joue également dans la série Hulu "Only Murders in the Building", acclamée par la critique, aux côtés de Martin Short et Steve Martin, et est apparue dans divers films tels que "Spring Breakers" et "A Rainy Day in New York".

Le fait d'alterner entre sa carrière musicale et sa carrière d'actrice a pesé lourd sur Mme Gomez, a-t-elle déclaré dans l'épisode du podcast de lundi, en partie à cause de ses problèmes de santé mentale - un sujet qu'elle a abordé ouvertement dans son documentaire "Selena Gomez : My Mind & Me", paru en 2022.

Bien qu'elle ait reconnu que rien ne l'obligeait à choisir entre la musique et la comédie, elle a admis qu'un choix pourrait se profiler à l'avenir.

"Je vais vouloir me détendre parce que je suis fatiguée", a-t-elle déclaré.

En plus de ses activités musicales et théâtrales, Gomez a fondé sa société de cosmétiques Rare Beauty en 2020, qu'elle a qualifiée de "plus grand cadeau" dans le podcast.

"Je l'ai lancée pendant Covid et elle a décollé, et je ne pourrais pas être plus reconnaissante", a-t-elle ajouté. "Je suis vraiment fière.

Source: edition.cnn.com