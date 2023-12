Selena Gomez brille dans le retour de "Only Murders in the Building" (Seuls les meurtres dans l'immeuble)

La vie sur Terre semble un peu hors de contrôle ces jours-ci.

Mais c'est l'été, et j'ai bien l' intention de profiter de cette saison.

Cela signifie beaucoup de choses, y compris profiter d'autant de contenu en streaming que le soleil me le permet - comme lorsqu'il fait beaucoup trop chaud et moite pour être à l'extérieur.

Trois choses à regarder

Saison 2 de "Only Murders in the Building

Je n'aurais jamais parié que Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez feraient une série télévisée à ne pas manquer, et pourtant ils l'ont fait.

"Only Murders in the Building" est de retour pour sa deuxième saison, et Gomez brille vraiment cette fois-ci.

Vous saviez déjà que j'allais craquer pour cette série qui raconte l'histoire d'un trio de passionnés de crimes authentiques. Cette fois-ci, les trois voisins se retrouvent impliqués dans un meurtre. Venez pour le mystère, restez pour les rires.

Commencez certainement par la première saison et tout son porno immobilier new-yorkais.

Les premiers épisodes de la deuxième saison de "Only Murders in the Building" sont diffusés sur Hulu.

Qui est Ghislaine Maxwell ?

Un nouveau documentaire de Starz retrace le parcours de Ghislaine Maxwell, la mondaine britannique déchue, reconnue coupable d'avoir préparé plusieurs des victimes d'abus sexuels du financier Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell continue de se battre pour sa liberté et de clamer son innocence.

Le documentaire en trois parties est diffusé sur Starz.

Saison 4 de "Stranger Things", volume 2

Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur la dernière saison de "Stranger Things", si ce n'est que les épisodes restants sont désormais diffusés en streaming sur Netflix.

C'est sombre, c'est intense et même si ce n'est pas votre genre, il est difficile de nier la force de la série.

Les deux derniers épisodes de la quatrième saison sont sortis vendredi.

Deux choses à écouter

Le film est déjà un grand succès, alors pourquoi ne pas étendre l'amour à la bande originale ?

"Top Gun : Maverick" est la suite parfaite, à mon avis. L'album de la bande originale est un mélange solide de chansons du film original, comme "Danger Zone" de Kenny Loggins, et de nouvelles compositions comme "Hold My Hand" de Lady Gaga.

Fait amusant : Kenny Loggins a déclaré avoir fait une version actualisée de son tube qui n'a jamais été intégré dans la suite de "Top Gun".

J'ai réenregistré "Danger Zone" pour en faire une version 5.0 qui envelopperait le public", a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. "Mais Tom Cruise voulait vraiment évoquer la version originale, le sentiment original. En fin de compte, c'est l'ancienne piste qui est revenue".

La bande originale est disponible dès maintenant.

Restons-en à la musique de films, d'accord ?

Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai adoré, adoré, adoré "Elvis" de Baz Luhrmann, et il en va de même pour la bande originale.

On y trouve non seulement des tubes d'Elvis Presley, mais aussi des chansons d'artistes contemporains, dont Doja Cat, Jazmine Sullivan et Stevie Nicks avec Chris Isaak. Austin Butler, la star du film, a chanté certains des airs originaux de Presley - et les a parfaitement réussis.

L'album est actuellement disponible.

Une chose à dire

Je me sens un peu mal à l'aise avec le fait qu'en 2022, nous célébrons encore les premières fois.

Et pourtant, nous les fêterons, car elles le méritent.

La star des "Feux de l'amour", Mishael Morgan, est devenue la première actrice noire à remporter le prix de l'interprétation principale dans une série dramatique de jour lors des derniers Daytime Emmys.

Mishael Morgan, qui joue le rôle d'Amanda Sinclair dans la série, a indiqué dans son discours de remerciement qu'elle était "née sur une petite île" des Caraïbes.

"Nous brisons les plafonds de verre à gauche, à droite et au centre, et je suis très honorée d'être un vaisseau et de vivre ce moment", a-t-elle déclaré. "Et c'est grâce à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui prouvent au monde que nous pouvons faire, et que nous ferons, ce qu'on appelle l'égalité et l'unité ensemble.

Faisons-le absolument... ensemble.

Quelque chose à siroter

Les stars utilisent leur voix pour exprimer leur sentiment sur l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême des États-Unis.

De nombreux artistes, dont Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers et Kendrick Lamar, s'expriment en faveur du droit à l'avortement.

Ceux qui disent "tais-toi et chante/agis/joue", comme c'est souvent le cas lorsque des célébrités exercent leur droit de citoyens à donner leur avis, sont les bienvenus.

Mais dans ce cas, Hollywood représente la grande majorité des Américains, qui s'opposent à la remise en cause de Roe v. Wade.

