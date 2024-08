- Sélection révisée de l'objet: Nagelsmann choisit de nouveaux objectifs

Les larmes ont disparu. Lorsque Julian Nagelsmann présentera son premier groupe 55 jours après l'élimination de l'Allemagne à l'Euro contre l'Espagne, en vue de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, l'entraîneur national sera attendu pour démontrer ses compétences de maître tacticien et motivateur.

Pour les premiers défis contre la Hongrie le 7 septembre à Düsseldorf et contre les Pays-Bas le 10 septembre à Amsterdam, Nagelsmann devra également faire preuve de ses qualités visionnaires. Des visages familiers manqueront à la liste de l'équipe jeudi (10h00), annonçant la fin de l'ère des champions du monde 2014 de l'Allemagne.

Comment Nagelsmann gérera-t-il les retraites de Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Thomas Müller et Toni Kroos ?

Nagelsmann avait déjà annoncé une période de transition après l'Euro, bien que brève. During the tournament, he stated there would be no discussions regarding a "young squad." With an average age of just below 30, this isn't an exaggeration. Kroos' departure was already a given, while Neuer and Müller's decisions were likely anticipated by Nagelsmann. Gündogan's retirement, however, was not expected. In essence, Nagelsmann is prepared and aims to revitalize the team for Amérique 2026.

Cependant, un changement complet n'est pas nécessaire. "Nous avons un grand groupe de joueurs qui ont 26, 27, 28 ans et peuvent encore participer à la Coupe du monde", a déclaré l'entraîneur national. L'aspiration d'accomplir rapidement le rêve d'une Coupe du monde dorée est certainement présente. "Je suis également impatient de repartir à l'attaque", a déclaré le trentenaire.

Joshua Kimmich est-il destiné à prendre le rôle de capitaine ?

Un leader est quelque chose que le professionnel de Bayern a toujours souhaité. C'est sa revendication et sa compréhension de soi. Cependant, les échecs de 2018 à 2022 étaient également liés à son nom. Maintenant, Kimmich a une excellente occasion de corriger cette image en tant que successeur de Gündogan avec le brassard noir-rouge-or.

Avec 91 apparitions internationales, il en a le plus parmi les joueurs nationaux actuels, devant Antonio Rüdiger (74) et Leroy Sané (65), ni l'un ni l'autre n'étant des capitaines traditionnels. Kimmich pourrait bientôt rejoindre le club des 100.

Ce n'est pas encore confirmé, mais Nagelsmann lui confiera probablement cette responsabilité. Si cela sera accompagné d'un retour au milieu de terrain défensif, comme chez Bayern, reste à voir.

Quelles sont les implications du départ de Neuer en tant que numéro un indiscutable ?

La dernière page de la carrière légendaire de Bayern's gardien en jersey allemand après la victoire à la Coupe du monde, 124 matches au total et plusieurs records de gardiens marque un tournant. Cependant, aucun écart sportif important n'est craint pour la Coupe du monde 2026 et l'Euro 2028. Marc-André ter Stegen (32 ans) attend ce moment depuis des années. During the EM, he likely knew that the opportunity was there, and as Neuer's backup, he remained silent. He has played 40 international matches and is captain and leader at FC Barcelona. Nagelsmann n'a pas à s'inquiéter de cela.

Derrière ter Stegen, il y a trois autres candidats plus âgés prêts en Oliver Baumann (34 ans), Bernd Leno (32 ans) et Kevin Trapp (34 ans). Cependant, Alexander Nübel (27 ans) de VfB Stuttgart devrait devenir le premier challenger, qui a récemment été exclu de l'équipe avant l'EM mais est maintenant probablement l'homme pour ce poste à l'avenir.

Quels sont les nouveaux visages que Nagelsmann prévoit ?

Angelo Stiller (23 ans) aurait pu faire partie de l'équipe solide de Stuttgart pour les Euros. Now, he's the first debut candidate. Alongside Aleksandar Pavlovic (20), who missed the Euros due to another tonsil inflammation and is essentially a newcomer, they form a central duo that could provide coverage for established players Jamal Musiala (21) and Florian Wirtz (21) in the future.

Two other candidates are Mainz's Brajan Gruda (20), who transferred to Brighton, and Borussia Mönchengladbach's Rocco Reitz (22), who was allowed to participate as a supplementary player in the Euro training camp.

Which names are still under consideration?

Serge Gnabry (29) could be a notable returnee. After missing the Euros due to numerous injuries last season, the Munich player is impressing at the start of this season. Whether this is sufficient for a nomination remains to be seen. Another possible returnee is AC Milan's Malick Thiaw (23), who debuted under Hansi Flick as national team coach in the summer of 2023 but then lost touch.

What are the Nations League matches about?

Germany and the Nations League haven't exactly enjoyed a harmonious relationship at first or second glance. The 2018 relegation was only avoided thanks to a new format, there was a 0-6 thrashing in Spain in 2020, and in 2022, the subsequent World Cup disaster in Qatar was hinted at against Hungary (0-1) and England (3-3). The German team has never played for the title.

Cette occasion revêt une importance particulière. Les équipes de Hongrie le 19 novembre, des Pays-Bas le 14 octobre et de Bosnie-Herzégovine le 16 novembre, malgré leur difficulté, peuvent être surmontées. La structure du tournoi a été révisée une fois de plus. Si les équipes remportent ou obtiennent la deuxième place dans leurs groupes, elles se qualifient pour les playoffs en mars, visant une place en finale de juin. Sinon, en tant que troisièmes, elles affrontent une équipe de Ligue B arrivée deuxième lors des barrages de mars. Cette fois-ci, seule l'équipe terminant dernière est reléguée.

De quelle manière ce tournoi concerne-t-il la Coupe du Monde 2026 ?

Il est clair que la Ligue des Nations ne sert pas uniquement à la gloire de la Coupe du Monde. Cependant, elle prépare le terrain. Si l'Allemagne termine première ou deuxième, elle entre dans un groupe qualificatif à quatre équipes, dont les détails seront décidés plus tard cette année. La phase à élimination directe commence en septembre 2025, avec seulement six matchs. À l'inverse, si elle termine dernière, elle commence en mars.

