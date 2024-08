- Sélection de camping-car au salon de caravanes: choisir le camping-car idéal

Les limites de la maison sont maintenant plus populaires que jamais, avec un nombre croissant de camping-cars et de caravanes immatriculées. Si vous cherchez un nouveau véhicule, il y a une grande variété à choisir.

Cette diversité est évidente au Salon du Caravaning à Düsseldorf (jusqu'au 8 septembre), la plus grande foire mondiale de l'industrie, selon les organisateurs. Voici un aperçu :

Mini-Caravane Légère pour Véhicules Électriques

Les conducteurs de véhicules électriques apprécieront le poids le plus léger possible sur leur attelage. Pour répondre à cette demande, le fabricant Adria a développé une mini-caravane pesant seulement 750 kilogrammes. Elle offre un bloc cuisine, une salle de bain et un groupe de sièges qui se convertit en un lit double. Une personne supplémentaire peut dormir dans une sorte de hamac au-dessus du lit. L'"Aviva Lite 300 LH" d'Adria coûte environ 14 000 euros dans sa configuration de base.

Étude de Conception avec une Cavité de Dortoir pour Enfants

Le constructeur automobile Bürstner a baptisé une étude de conception de caravane "Talis", qui présente des caractéristiques uniques : un banc peut être enlevé et accroché à l'extérieur du véhicule. Il en va de même pour deux plaques de cuisson, permettant la cuisine en plein air. À l'intérieur, un lit double est formé par une extension gonflable à l'arrière. Sous les espaces de sommeil pour adultes, il y a une sorte de cavité de sommeil pour enfants avec deux matelas et un serpent lumineux sur le mur.

Le "Talis" est conçu pour être facilement remorqué par des véhicules électriques en raison de sa forme aérodynamique et de sa construction légère. Cependant, il n'est pas clair quand le prototype sera mis en production de masse et quel sera le prix.

Camping-Car Tout-Terrain Solide

Pour les personnes aventureuses qui préfèrent les aventures hors route, des camping-cars sont également disponibles. Le fabricant Eura Mobil présente son nouveau modèle "Xtura" à la foire, qui est tout-terrain basé sur le Mercedes-Benz Sprinter. La carrosserie est particulièrement robuste, permettant à trois personnes de découvrir confortablement le monde. Cependant, le plaisir tout-terrain a un coût : le modèle de base coûte 145 000 euros.

Vans pour Voyager avec Prestige de Yacht

Malibu expose la fourgonnette de voyage "Genius 641 LE" à la foire de Düsseldorf, qui est également basée sur le Mercedes Sprinter. Avec une extension arrière, elle atteint une longueur de 6,41 mètres et offre suffisamment d'espace pour des lits de deux mètres. Le prix de base est d'environ 93 000 euros. La variante tout-terrain coûte environ 150 000 euros.

Le fabricant Hobby veut environ 70 000 euros pour son nouveau "Prestige Van". Le design est élégant et évoque l'intérieur des yachts. Le plancher est classique : groupe de sièges dans la zone de la cabine de conduite, salle de bain compacte avec douche, lits simples à l'arrière et une cuisine.

Caravane pour Six Personnes

Tabbert promeut le modèle "Senara 620 DMK" comme adapté aux grandes familles. Avec une longueur de 6,38 mètres, elle offre une zone séparée avec une chambre, une salle de bain et un dressing. Les prix commencent à 32 100 euros.

Tente sur Toit pour les Enthousiastes de Camping

Même les fans de camping sur les toits de voiture ne seront pas déçus à la foire. Par exemple, la société Fiamma présente une mise à jour de sa tente sur toit "Moonlight", qui peut dormir jusqu'à trois personnes. Elle peut être installée sur des fourgonnettes de camping, des SUV et tout véhicule avec un rail de toit. La variante pour trois personnes coûte environ 2 500 euros.

En tout, 778 exposants présenteront leurs produits dans 16 halls et une zone extérieure. Outre les camping-cars et les caravanes, on trouvera également des accessoires, des pièces d'équipement, des tentes et des mobile-homes. Les destinations, les terrains de camping et les parkings pour camping-cars se promou

