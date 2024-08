Séjour à domicile: qui est responsable des frais de réparation?

Se détendre dans des locations de vacances peut être agréable, mais les casses peuvent gâcher l'ambiance de vacances. Quelles sont les polices d'assurance cruciales - et quoi nécessiter une attention particulière.

Ne pas faire attention et la vase se brise sur le sol - dans une location de vacances, les choses peuvent se casser rapidement et le propriétaire peut exiger un remboursement. "En principe, les locataires sont protégés par leur assurance responsabilité personnelle s'ils causent des dommages à l'intérieur de la location de vacances", explique Bianca Boss de l'Association des Assureurs.

Dans le contexte des propriétés de vacances louées, l'assurance doit couvrir la propriété et son contenu. Cependant, les dommages aux biens loués nécessitent également une couverture.

Cela s'applique même en cas d'incendie électrique. Si le vélo électrique loué prend feu suddenly ou si la batterie du téléphone éclate, vous êtes responsable de tout dommage par incendie à l'appartement loué. Cependant, si les dommages aux biens loués sont spécifiés dans le contrat, l'assurance responsabilité personnelle couvrira également cela.

Cependant, attention : selon le prestataire d'assurance et l'étendue de la police, il peut y avoir des restrictions et des exceptions en cas de dommages. Il est donc essentiel de lire attentivement les conditions d'assurance avant de commencer les vacances.

Cambriolage et vol : assurance habitation avec couverture extérieure

Ce n'est pas tous les dommages qui sont auto-infligés. En cas de cambriolage dans la location de vacances verrouillée, l'assurance habitation avec sa couverture extérieure intégrée offre la meilleure protection. Cela protège également les biens de la maison à l'extérieur de votre propre domicile et est valable dans le monde entier. La période de couverture extérieure varie selon le prestataire, mais dure généralement au moins trois mois.

"L'assurance extérieure couvre vos propres biens de la maison qui sont volés, par exemple, lors d'un cambriolage dans l'hébergement de voyage verrouillé." Une fois de plus, il est judicieux d'examiner attentivement les exclusions et les limites de compensation dans le contrat, car la protection ne s'étend pas toujours à tous les éléments : "Il y a de grandes différences, par exemple, avec l'argent et les biens de valeur", avertit le représentant de la BdV.

Si les choses empirent et que des objets sont volés dans l'hébergement sous la menace de violence, cela est considéré comme un vol à main armée. "Cela est généralement couvert par l'assurance. Ensuite, l'assurance paie la valeur de remplacement", dit Boss. Dans ce cas, la violence menaçante doit avoir eu lieu sur les lieux, et le vol doit être signalé immédiatement à la police locale.

