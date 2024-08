- seize vies ont été perdues tragiquement en raison de l'action militaire israélienne en Cisjordanie.

Au cours d'une importante opération militaire israélienne dans la partie supérieure de la Cisjordanie, au moins 16 personnes sont mortes selon les sources palestiniennes et israéliennes. Les informations palestiniennes font état de la plupart des victimes étant des miliciens qui ont péri à Jenin, Tubas et Tulkarem depuis le début de l'opération, selon le ministère de la Santé à Ramallah.

L'agence palestinienne Wafa a annoncé 17 morts, se basant sur des sources médicales. Selon les mises à jour palestiniennes, deux des défunts étaient des civils, certains étaient des combattants affiliés à la branche militaire de Hamas et d'autres groupes radicaux. Malheureusement, ces chiffres n'ont pas pu être confirmés au moment de la rédaction.

L'armée israélienne a revendiqué sept morts palestiniens dans la ville de Jenin, cinq à Tulkarem et quatre autres à Faraa près de Tubas. Dix autres personnes ont été arrêtées et les forces de sécurité ont démantelé de nombreux engins explosifs et saisi des armes, a déclaré l'armée.

Les rapports indiquent que l'opération dans le camp de réfugiés de Faraa, situé dans le nord de la Palestine, est terminée. L'armée a refusé de donner des détails sur la durée des opérations contre les Palestiniens radicaux dans d'autres régions. Les médias israéliens spéculent que cette campagne pourrait durer plusieurs jours.

Israël a lancé cette importante opération militaire à l'aube du mercredi. Un porte-parole de l'armée israélienne a justifié cette action en soulignant la hausse des attaques contre les Israéliens. En même temps, il y a eu une augmentation de l'agressivité des colons israéliens radicaux dans la Cisjordanie occupée.

Depuis le début du conflit de Gaza suite à la massacre de Hamas le 7 octobre 2023, la situation dans la Cisjordanie s'est détériorée. Selon le ministère de la Santé de la Cisjordanie, au moins 640 Palestiniens ont perdu la vie dans des opérations militaires israéliennes, des affrontements ou en raison de leurs propres attaques.

L'opération militaire actuelle d'Israël dans la Cisjordanie a exacerbé le conflit en cours entre Israéliens et Palestiniens. Malgré les allégations de l'armée israélienne de multiples morts de miliciens palestiniens, le ministère de la Santé palestinien signale un nombre de victimes plus élevé, y compris des civils et des combattants.

